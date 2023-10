F1 | Verstappen campione: "Sono orgoglioso, un anno incredibile"

È stata una cavalcata lunga diciassette gare, ma finalmente Max Verstappen è riuscito a mettere il sigillo sul trofeo più importante della stagione, quello che lo ha coronato per la terza volta in carriera campione del mondo. I punti necessari per centrare il terzo titolo sono arrivati grazie a un secondo posto in rimonta, alle spalle del solo Oscar Piastri, il quale con la media è riuscito a gestire bene la situazione rimanendo nelle prime posizioni per poi attendere il calo della soft sulla vettura di George Russell, poi scivolato anche fuori dal podio.

Dopo essere scivolato in sesta posizione dopo le spegnimento dei semafori, l’olandese ha avviato la sua rimonta, recuperando posizioni giro dopo giro, fino a portarsi al terzo posto prima dell’ingresso della terza SC per l’ingresso che ha coinvolto Sergio Perez, l’unico che poteva ancora contendergli il titolo, Esteban Ocon e Nico Hulkenberg.

In quel momento, in realtà, anche lo stesso Verstappen stava accusando qualche problema in termini di gestione gomma nonostante la media, dovuto soprattutto alla necessità di spingere per recuperare posizioni e chiudere quanto più rapidamente possibile il gap dalla Piastri. L’ingresso della vettura di sicurezza ha però neutralizzato nuovamente la situazione e, con pochi giri per recuperare, di cui uno perso per sopravanzare George Russell, il pilota della McLaren è riuscito a gestire il vantaggio di due secondi fino alla bandiera a scacchi.

Lando Norris, McLaren MCL60, Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Tuttavia, anche se non è arrivato il trionfo di tappa, il secondo posto è stato comunque sufficiente per centrare il terzo titolo: “Ovviamente è una sensazione fantastica. È stato un anno incredibile. Un sacco di gare fantastiche. Ovviamente sono super orgoglioso, ma anche super orgoglioso del lavoro della squadra. È stato davvero piacevole far parte di questo gruppo di persone. E sì, essere tre volte campione del mondo è davvero incredibile”, ha spiegato Verstappen.

Oltre alla gara di domani, ci sono ancora 5 appuntamenti prima della conclusione della stagione. Un’opportunità per continuare a impreziosire il suo palmares regalando nuovi trionfi alla squadra: “Continueremo a spingere. Cercheremo di fare del nostro meglio. Anche oggi è stata una gara piuttosto emozionante ed è stato un po' un peccato con le Safety Car, ma nel complesso è andata bene. È stata divertente. E sì, ovviamente sono incredibilmente felice in questo momento”.

Verstappen ha voluto anche celebrare chi ha effettivamente vinto la corsa, Oscar Piastri, al suo primo successo in Formula 1, seppur nella sprint: “Ha fatto una grande gara. Non è stato facile, credo, perché eravamo su gomme medie e c'erano alcune soft intorno a noi, quindi avevano un po' più di grip all'inizio. Ma è stato molto bravo. Ho fatto di tutto per cercare di recuperare. Ma alla fine non ci siamo riusciti”.