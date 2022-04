F1 | Verstappen boccia la conferenza stampa del venerdì

Da questa stagione il format del weekend di Formula 1 è stato modificato e la classica conferenza stampa del giovedì è stata annullata con tutte le attività spostate adesso al venerdì mattina. Alcuni piloti, però, non hanno gradito questo cambiamento.

Al momento ci sono discussioni all’interno della Grand Prix Drivers’ Association dove sono emerse preoccupazioni per i crescenti impegni mediatici dei piloti e Max Verstappen ha suggerito alcune modifiche.

Da quanto appreso da Motorsport.com, la GPDA ha scritto alla F1 ed alla FIA per spiegare cosa al momento non vada con il nuovo format e cosa possa essere cambiato. I piloti ritengono che possano essere apportati miglioramenti al modo in cui devono rispondere ripetutamente alle stesse domande poste dalle troupe televisive, così come l’orario fissato per la conferenza.

Aver posticipato l’appuntamento con i media al venerdì mattina non ha alleggerito il lavoro dei piloti che sono ugualmente impegnati al giovedì con altri meeting promozionali. Inoltre questo cambiamento non si è rivelato ideale nemmeno per la stampa che adesso ha meno contenuti da utilizzare al giovedì e si trova alle prese con la scrittura delle dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa proprio mentre in pista si disputano le prime sessioni di prove libere.

Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Red Bull Content Pool

“Penso che fosse meglio prima” ha dichiarato oggi Max Verstappen in occasione della conferenza che precede il via del weekend del Gran Premio dell’Emilia Romagna. “Adesso il nostro giovedì è molto lungo, così come il venerdì perché devi arrivare in circuito molto prima rispetto al passato”.

“Il problema non è arrivare presto in tracciato, ma il fatto che la giornata diventi molto lunga. Avendo un calendario di 23 gare vorresti avere un finesettimana più breve. Adesso abbiamo molti più impegni. È un qualcosa che deve assolutamente cambiare”.

Il campione del mondo ha poi evidenziato quanto sia frustrante dover rispondere sempre alle stesse domande.

“Facciamo questa conferenza stampa, poi andiamo fuori e dobbiamo parlare con tutti i media televisivi ma fanno tutti le stesse domande. Ovviamente cerchi di esprimerti in modo diverso per provare a dare dichiarazioni interessanti, ma alla fine dici sempre le stesse cose”.

“Potremmo fare come già accade in altri sport dove in occasione della conferenza stampa ci sono tutti i media. Invece di dare alle televisioni la possibilità di fare solo due domande a test si potrebbe dare la possibilità di fare otto o dieci domande in una volta sola così che tutti possano trasmetterle”.

“Questo sarebbe più efficace e piacevole per tutti e i media potrebbero ottenere di più dai piloti”.

Il direttore della GPDA, George Russell, ha voluto sottolineare come il desiderio dei piloti è quello di essere costruttivi per rendere la Formula 1 migliore per tutti i soggetti coinvolti.

“Sono in F1 da tre anni, ma tutti noi piloti siamo uniti ed abbiamo una comunicazione costante con la F1 e la FIA per cercare di migliorare il nostro sport. Penso che sia importante che noi, la Formula 1 e la FIA stiamo spingendo tutti nella stessa direzione”.