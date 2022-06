F1 | Verstappen: "Bella pole, abbiamo mantenuto la calma"

Dopo una assenza che durava addirittura dal GP dell’Emilia Romagna, quando era riuscito ad andare in pole al venerdì per poi confermarsi in prima posizione sulla griglia di partenza anche al termine della Sprint Qualifying, Max Verstappen è riuscito ad imporsi nella sessione di qualifiche del GP del Canada.

Complice l’assenza di Charles Leclerc, con il monegasco che consapevole della penalità in griglia ha girato soltanto nel Q1 per poi uscire dall’abitacolo della sua F1-75 una volta avuta la certezza di scattare davanti a Yuki Tsunoda in gara, Max è riuscito a brillare in condizioni decisamente complicate.

Se al termine delle FP3 la Red Bull RB18 non aveva brillato, la situazione si è ribaltata in qualifica. Nel Q1, con pista resa insidiosa dalla grande quantità di pioggia caduta, il campione del mondo è riuscito a mettere il proprio autografo in cima alla lista dei tempi con un margine di soli 58 millesimi su Fernando Alonso.

Anche nel Q2, questa volta con meno acqua sull’asfalto, Max è stato in grado di precedere lo spagnolo con un giro da applausi. 1’23’’746 è stato il crono realizzato dall’olandese che ha preceduto il due volte iridato con un margine di poco superiore al secondo.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Le note qualità di guida di Verstappen sul bagnato sono emerse con forza nel Q3. Anche con gomme intermedie il pilota della Red Bull è riuscito a fare la differenza per transitare sotto la bandiera a scacchi e fermare il cronometro sul riferimento di 1’21’’299, 6 decimi più rapido di un Fernando Alonso protagonista inatteso della sessione.

Max è stato l’unico raggio di sole in casa Red Bull. L’olandese, infatti, ha estratto il massimo potenziale dalla sua vettura a differenza di Sergio Perez protagonista di un contatto a muro a metà del Q2 che lo ha costretto ad abbandonare in anticipo la sessione.

Per Verstappen la pole sembra l’antipasto per una vittoria scontata che gli consentirebbe di incrementare ulteriormente il vantaggio in classifica sia su Perez che Leclerc, ma il campione del mondo ha predicato prudenza.

“Non mi aspetto che sarà una gara lineare, ma oggi, nonostante queste condizioni meteo, abbiamo mantenuto la calma e preso le decisioni corrette. Sono sempre contento di andare in pole, specialmente qui in Canada dopo una assenza di due anni”.

A fine turno Verstappen ha anche speso parole di elogio per il tracciato di Montreal ricevendo l’ovazione da parte del pubblico di casa.

“Questa è una pista che ricorda un kartodromo, ti ricorda quelle sensazioni con i suoi cordoli alti. È sempre divertente guidare qui e non vedo l’ora che arrivi domani”.