F1 | Verstappen: "Bella gara, ho fatto molti sorpassi per vincere"

Nonostante una penalità rimediata a inizio gara e un Gran Premio più movimentato del solito, il risultato finale è sempre lo stesso, ovvero la vittoria di Max Verstappen. Nel tentativo di strappare la prima posizione alla partenza, infatti, l'olandese è arrivato lungo in curva uno dopo aver sofferto una carenza di grip, portando così largo anche Charles Leclerc.

I commissari hanno quindi poi inflitto al tre volte campione del mondo una penalità di cinque secondi che si è sommata alle difficoltà nella gestione delle gomme nel primo stint, tanto da spingerlo a una sosta anticipata rispetto al suo rivale per il trionfo di tappa.

"Sì, è stata dura. Voglio dire, ho cercato di andare a superarlo [Leclerc] all'inizio. Ma credo che entrambi abbiamo frenato piuttosto tardi. E poi non c'era grip. E siamo finiti un po' larghi. I commissari mi hanno dato una penalità per questo. E poi, naturalmente, questo ci ha messo un po' in difficoltà, ho dovuto superare un bel po' di vetture e, naturalmente, è entrata la Safety Car", ha spiegato il pilota della Red Bull.

Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Dovendo scontare la sanzione, il pilota della Red Bull è rientrato nel traffico, alle spalle anche di George Russell, con cui è arrivato poi al contatto alla staccata di curva 12 durante un tentativo di sorpasso, per cui il britannico è stato penalizzato. L'ingresso della Safety Car ha però cambiato gli scenari: in primis perché ha dato a tanti piloti la possibilità di rientrare ai box per montare un nuovo set di hard, in secondo luogo perché ha fatto sì che i distacchi si azzerassero, dando nuove speranze agli inseguitori.

Ad approfittarne è stato lo stesso Verstappen che, dopo essersi fermato nuovamente, ha iniziato la sua rimonta superando Oscar Piastri e Pierre Gasly, fino a recuperare il duo di testa formato da Charles Leclerc e Sergio Perez. "A quel punto la gara era già molto movimentata. E poi, sì, una volta che abbiamo ricevuto il messaggio alla fine che, sapete, possiamo andare a tavoletta, abbiamo spinto. Ho dovuto superare alcune vetture per entrare in battaglia con loro [Leclerc e Perez]. Ma poi si è visto chiaramente che il DRS qui è molto potente. Quindi, anche quando si prendeva il comando, se il pilota dietro rimaneva nel DRS aveva ancora l'opportunità di riattaccarti, e credo che oggi si siano create molte belle battaglie. Quindi è stato sicuramente molto divertente".

Nonostante l'ala anteriore danneggiata per il contatto con Russell, Red Bull ha deciso di non sostituirla durante la neutralizzazione, soprattutto perché non vi era il rischio che cedessero ulteriori parti con il rischio di una bandiera nera con bollino arancione: "Siamo contenti di non averla toccata. Perché sembrava già abbastanza, come dire, rotta. Naturalmente strutturalmente era a posto. Ma non è mai ideale, diciamo così. La macchina era sempre un po' più sottosterzante. Ma per fortuna siamo riusciti a vincere la gara".

Prima dell'inizio del weekend, Verstappen aveva criticato il layout del tracciato e aveva definito l'evento "uno spettacolo al 99%, con solo 1% di parte sportiva". Ma dopo la sua vittoria in una gara movimentata, l'olandese ha spiegato che la conformazione della pista ha regalato una bella gara. "Sì, è stato... è stato molto divertente. Come ho detto, anche il DRS ci ha aiutato molto a fare una bella gara. Inoltre, credo che il basso degrado dell'asfalto abbia permesso di spingere molto sulle gomme, il che è stato positivo. Quindi sì, come ho detto, è stato molto divertente", ha poi aggiunto il pilota della Red Bull.