F1 | Verstappen: "Pista insidiosa, ma il weekend è iniziato bene"

Anche in Qatar, Max Verstappen ha iniziato il weekend nel miglior modo possibile, centrando la pole position che domenica gli consentirà di prendere il via della corsa davanti a tutti. Nonostante non abbia completato il secondo tentativo a causa di un errore che lo ha poi portato largo, il tempo ottenuto nel primo run si è rivelato comunque sufficiente per centrare la prima posizione e mettersi nella condizione per puntare al successo di tappa domenica pomeriggio.

Il portacolori della Red Bull ha concluso con un vantaggio di circa quattro decimi e mezzo su George Russell, secondo dopo la cancellazione del crono ottenuto da Lando Norris, il quale originariamente si era classificato proprio alle spalle di Verstappen prima che la direzione decidesse di annullare il suo giro per aver oltrepassato la linea bianca.

Su una pista che già al giovedì l’olandese aveva definito adatta alle caratteristiche della RB19, il due volte campione del mondo non ha deluso le aspettative centrando il primo obiettivo del weekend. In un weekend sprint, infatti, le incognite non mancavano, dato il delta a livello di temperature tra il pomeriggio e la notte, così come la tanta sabbia sul tracciato che ha reso l’asfalto particolarmente scivoloso.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

“Il weekend è iniziato alla grande. L'asfalto nuovo è piuttosto difficile da gestire, deve ancora gommarsi. E l'aderenza non è molto elevata, per cui non appena si spinge troppo, il posteriore scivola, ma ovviamente sono molto felice di essere in pole position”, ha spiegato il due volte campione del mondo durante le interviste, sottolineando le incognite della pista. Bisogna infatti pensare che, con una sola sessione di prove libere a disposizione, per altro con temperature differenti da quelle che incontreranno nella sprint e in gara, il team deve ragionare su come varierà il bilanciamento su un tracciato in continua evoluzione.

Ora l’obiettivo è chiaramente quello di continuare la striscia positiva ripresa a Suzuka, anche se l’attenzione ancor prima della gara è sulla giornata di domani, quella che potrebbe consegnargli il titolo al termine della sprint. “Ovviamente voglio vincere. Voglio dire, abbiamo fatto la pole. Naturalmente si vuole vincere la gara, ma prima di tutto dobbiamo assicurarci che anche domani sia una buona giornata”.

“Penso che la macchina sia veloce. Naturalmente domani sarà un po' più difficile preparare gli pneumatici per lavorare bene con la sabbia che arriverà in pista. Ma sì, è un ottimo inizio di weekend. La macchina funziona bene. È tutto ciò che potevo sperare”, ha spiegato Verstappen. Per domani ci si aspetta che il vento possa tornare a soffiare in maniera importante, con la possibilità di riportare nuovamente la sabbia sul tracciato prima dell’inizio delle qualifiche per la sprint del tardo pomeriggio.