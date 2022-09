F1 | Verstappen: "Abbiamo un assetto carico pensando alla gara"

Monza doveva essere una pista Red Bull, ma a scattare dalla pole position sarà la Ferrari di Charles Leclerc. E non solo perché Max Verstappen dovrà scontare una penalità di cinque posizioni in griglia, ma perché il monegasco è riuscito ad avere la meglio in pista sull'olandese, soffiandogli la posizione al palo per appena 145 millesimi.

Il rovescio della medaglia, però, è che sapendo di dover fare i conti con questo arretramento, dovuto alla sostituzione del motore termico, gli uomini della Red Bull hanno optato per un assetto un po' più carico, che si potrebbe rivelare utile soprattutto in ottica gara.

Ed è proprio a questo che il leader del Mondiale sembra imputare l'aver visto sfuggire la pole, più che alla mancata scia offerta dal compagno di box Sergio Perez, che ha preferito andare in pista in solitaria, seppur non abbia nascosto il suo disappunto per questo alla fine del primo run della Q3.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Photo by: Alessio Morgese

"Ci siamo arrivati vicini, ma abbiamo scelto di avere più carico aerodinamico e sul giro secco non è l'assetto migliore. Per domani però potremmo essere piuttosto forti, anche sapendo che dovremo partire un pochino più indietro", ha detto Verstappen appena sceso dalla sua RB18.

"Nel complesso, è stato comunque un buon giro e mi sono divertito per tutto il weekend finora. Credo che sarà una battaglia interessante domani", ha aggiunto, lanciando il guanto di sfida al rivale della Ferrari.

In ogni caso, il campione del mondo in carica è riuscito a limitare al minimo l'impatto della sua penalità, anche se al momento non è ancora chiara la posizione esatta da cui andrà a prendere il via.

La logica direbbe la settima, ma le tante penalità dei piloti che lo seguono potrebbero farlo risalire fino al quarto posto. Bisognerà attendere che la FIA pubblichi la griglia ufficiale per avere la risposta definitiva.

Quel che è certo, è che Max adotterà un atteggiamento molto cauto alla prima curva: "Io cercherò di stare fuori dai guai, cercando di andare avanti con la mia gara".