F1 | Verstappen: "63 punti su Charles? Non rispecchiano la realtà"

In occasione del Gran Premio di Francia Max Verstappen ha conquistato la settima vittoria stagionale ed allungato ulteriormente il proprio vantaggio in classifica su Charles Leclerc complice il ritiro del monegasco avvenuto al giro 18.

Il pilota della Ferrari, grazie alla scia fornita in qualifica da Carlos Sainz jr., è riuscito a mettere le mani sulla pole numero 16 in carriera al sabato ed in gara ha tenuto alle proprie spalle Verstappen costringendo l’olandese della Red Bull ad anticipare la sosta al 16° giro.

Il muretto della Ferrari non ha copiato la strategia della Red Bull, ma ha preferito lasciare in pista Leclerc. Il monegasco, però, al giro 18 ha perso il controllo della sua vettura andando ad impattare contro le barriere e spalancando così le porte del successo ad un Verstappen che, una volta salito al comando, ha dovuto soltanto gestire le sua coperture.

Se all’inizio del weekend il vantaggio di Max su Charles era pari a 38 punti, al termine dell’appuntamento del Paul Ricard il campione del mondo è tornato a casa con 63 lunghezze di margine sul monegasco.

“È sempre molto importante segnare punti, anche in giornate non proprio positive come quella in Austria” ha dichiarato Verstappen al termine del GP di Francia.

“Certamente il vantaggio che ho in classifica è importante, ma probabilmente è più grande di quello che dovrebbe essere in realtà, soprattutto se si guardano alle prestazioni delle due vetture”.

Nonostante questo margine in classifica, Max non pensa di avere già in tasca il titolo. Il pilota della Red Bull è consapevole che tutto può accadere dopo essersi trovato in ritardo di 46 punti da Leclerc ad inizio anno ed aver ribaltato la situazione.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

La vittoria ottenuta da Verstappen è consentito alla Red Bull di allungare ulteriormente sulla Ferrari nella classifica Costruttori. Il vantaggio del team di Milton Keynes è adesso pari ad 82 punti e Christian Horner ha voluto sottolineare gli sforzi compiuti dalla squadra nell’adattarsi così bene ai nuovi regolamenti nonostante l’intensità della lotta per il titolo 2021.

“È davvero una testimonianza della determinazione, della dedizione e del duro lavoro svolto dietro le quinte in fabbrica", ha dichiarato Horner.

"Abbiamo visto che la Ferrari è molto competitiva anche quest'anno. Abbiamo visto che la Mercedes sta sicuramente lentamente ritornando, ma considerando che siamo stati probabilmente l'ultima squadra a passare completamente al progetto 2022 devo dire che è stato fatto un lavoro fenomenale".

Horner ha poi analizzato la gara di Verstappen dicendosi certo che l’olandese avrebbe guadagnato una posizione in pista su Leclerc grazie al suo pit stop anticipato, ma che l'obiettivo era sempre quello di attenersi a una strategia ad una sola sosta.

"Il degrado degli pneumatici era migliore di quanto ci aspettassimo in gara", ha detto Horner."Eravamo orientati verso due soste, ma con l'evolversi della gara abbiamo iniziato a orientarci verso la sosta unica e abbiamo visto un po' di spazio in pista in cui potevamo far entrare Max”.