F1 | Vasseur: "Abbiamo pagato la qualifica, ci aspettavamo di più"

Tornando indietro di qualche giorno, in casa Ferrari si guardava con un certo ottimismo al weekend di Shanghai, perché sulla carta il layout del tracciato cinese avrebbe dovuto avvicinarsi maggiormente a quelli che sono i punti di forza della SF-24 rispetto a Suzuka.

Tuttavia, sin dal venerdì qualcosa non ha funzionato e la Rossa ha faticato ad estrarre un potenziale che la scuderia del Cavallino credeva ci fosse realmente, come si è poi visto oggi in una gara da cui Vasseur ha ammesso che ci si aspettava qualcosa di più.

Le qualifiche della sprint sono state influenzate negativamente dalla pioggia, con una posizione di partenza lontana dalle prime file che ha poi di fatto compromesso la corsa breve. La qualifica del sabato, questa volta asciutta, ha però gettato un’ulteriore ombra sul weekend.

Scattare dalla sesta e la settima posizione, dietro a McLaren e Aston Martin, chiaramente avrebbe costretto a un’altra rimonta, difficile da concretizzare. Nonostante il risultato, come confermato dai piloti e dal Team Principal dopo le qualifiche, anche in questo caso vi era ottimismo, perché si pensava che la SF-24 avesse un passo migliore sulla lunga distanza rispetto a rivali.

Carlos Sainz, Ferrari SF-24, Fernando Alonso, Aston Martin AMR24, George Russell, Mercedes F1 W15 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images

Tuttavia, già alla partenza gli scenari si sono complicati. Una traiettoria molto larga di Leclerc in curva 1 ha spinto anche Sainz fuori sullo sporco, facendo perdere a entrambi la posizione non solo su George Russell, ma costringendo anche il monegasco a dover lottare con Nico Hulkenberg. Se inizialmente per puntare al podio vi erano tre macchine davanti, quando successo alla partenza ha complicato ancor di più la missione, lasciando quattro vetture da superare.

Sia Leclerc che Sainz hanno impiegato diversi giri per sopravanzare Russell: a quel punto, però, Norris aveva già compiuto la sua mossa su Alonso, allungando il vantaggio per il podio. Un tema che ha voluto sottolineare anche il Team Principal della Rossa al termine della corsa ai microfoni di Sky Sport.

“Innanzitutto, siamo partiti dal sesto e settimo posto, dovevamo fare un lavoro migliore in qualifica. Poi abbiamo fatto un buon primo stint con le medie. C’è stato un buon approccio conservativo nella gestione delle gomme e in quella fase eravamo in una buona posizione, poi è stato difficile scaldare le gomme e abbiamo sofferto per tutto lo stint”.

“Ma non è una questione di mezzo secondo, ma di un decimo o un decimo e mezzo. Dobbiamo capire perché andavamo meglio con la gomma media e facevamo fatica con la hard. Nel complesso il vero problema è stato partire dal sesto e dal settimo posto, perché poi è difficile rimontare, finisci nell’aria sporca, perdi terreno. Dobbiamo prestare attenzione alla qualifica, sicuramente”.

Carlos Sainz, Ferrari SF-24 Foto di: Steven Tee / Motorsport Images

Tuttavia, il tema della qualifica ha pesato solo fino a un certo punto. Realisticamente Ferrari era partita con l’idea di puntare sulle due soste, tanto che Charles Leclerc aveva mantenuto anche due set nuovi di gomme medie, sfruttandone uno usato per la sprint. Tuttavia, con il traffico dei primi giri, la Rossa ha modificato la tattica di gara, puntando sul Plan D, ovvero l’unica sosta per arrivare fino alla fine.

McLaren è stata in grado di leggere bene la situazione, copiando la strategia del team del Cavallino, il che li ha portati ad essere nella medesima situazione nel momento dell’ingresso della Safety Car: Norris secondo sulla hard, Leclerc immediatamente alle sue spalle con lo stesso compound. Anche con una situazione di fatto azzerata, il monegasco non è stato in grado di tenere il passo del britannico, perdendo anche inevitabilmente la posizione su Sergio Perez.

“Charles ha fatto una gara strana, perché era partito per fare le due soste, poi ha fatto una sola sosta, quindi era lì nel mezzo tra decidere tra lo spingere e l’essere conservativo e alla fine ne abbiamo pagato il prezzo. Avevamo un passo buono al sabato, non eravamo distanti dalla Red Bull, ma dobbiamo capire perché oggi è andata così”.

“Penso che il passo ieri nella sprint era un pochino migliore di Norris. Oggi abbiamo fatto la stessa gara di Perez e non eravamo lontani da Norris. Probabilmente loro hanno avuto una miglior interpretazione della hard, mentre con le medie abbiamo fatto un buon stint invece, perché eravamo un po’ conservativi all’inizio, poi siamo riusciti a recuperare”.

Charles Leclerc, Ferrari SF-24, Carlos Sainz, Ferrari SF-24 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images

Ciò che è certo è che Ferrari si aspettava qualcosa di più, in particolare dal punto di vista del passo: “Non saprei se ci aspettassimo di più in termini di posizione perché partivamo indietro sulla griglia, ma ci aspettavamo qualcosa di più dal passo. Chiaramente ci è mancato del ritmo oggi e dobbiamo capire perché in modo da fare progressi per la prossima gara”.

Come ha rimarcato Vasseur, non si tratta di una questione di aggiornamenti. Chiaramente delle novità tecniche aiuterebbero, ma in questo weekend neanche McLaren ha portato sostanziose novità: anzi, il primo pacchetto della squadra di Woking dovrebbe arrivare solo a Miami, per poi essere completato a Imola a seconda dei pezzi a disposizione. Anche Ferrari sta lavorando dietro le quinte per portare nuovi elementi per dare nuova linfa alla SF-24, ma in questo fine settimana la sensazione è che la scuderia non sia stata in grado di estrarre il massimo, forse colta in contropiede dalle temperature e dall’asfalto.

Inoltre, è interessante sottolineare che al venerdì nelle libere la Ferrari aveva provato solo la gomma soft, mentre McLaren aveva accumulato chilometri sulla hard.

“In fabbrica i ragazzi stanno lavorando giorno e notte per portare gli aggiornamenti per le prossime gare. Non posso chiedere di più, abbiamo già anticipato qualche piccolo pezzo e stiamo spingendo come pazzi. Bisogna anche considerare che anche gli eventi sprint non è semplice portare qualcosa di nuovo perché hai una sola sessione di libere”.

“Quindi non abbiamo cambiato il nostro piano. Ma credo che il problema di questo weekend non sia una questione di aggiornamenti, ma più una questione di non essere riusciti ad estrarre al meglio il potenziale della macchina. Dobbiamo fare un lavoro migliore in qualifica e la prima fila non penso fosse fuori dalla nostra portata. A quel punto sarebbe stata una gara molto diversa”, ha aggiunto Vasseur.