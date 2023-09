F1 | Vasseur ufficializza: "Cardile è il direttore tecnico del telaio"

Il weekend di Monza sarà ufficialmente il primo fine settimana di gara italiano di Frederic Vasseur in divisa Ferrari. Qualcosa di diverso nell’aria si respira, a dispetto di un programma di lavoro che impone gli stessi ritmi degli altri appuntamenti in calendario.

“Non so se sarà emozionato o se sia corretto parlare di emozione – ha commentato l’ingegnere francese – al momento posso dire che sarà sicuramente un weekend impegnativo, ma un po' d’emozione potrà arrivare quando usciremo dai box. Che il weekend di Monza sia un po' diverso è un aspetto che è emerso già ad inizio settimana, quando abbiamo visto fuori dalla fabbrica di Maranello più tifosi del solito, ma credo sia una pressione positiva, sono convinto che ne abbiamo bisogno nel nostro sport. Penso che tutti in squadra sentano la tipica pressione che fa parte di questo mestiere, il mio lavoro è cercare di controllarla, ma mentirei se dicessi che la pressione a Monza non è più alta degli altri fine settimana che passiamo in pista”.

Enrico Cardile, direttore tecnico Ferrari parte telaio Photo by: Dom Romney / Motorsport Images

Vasseur non si è sbilanciato in pronostici (“in diverse occasioni abbiamo sbagliato le previsioni, meglio evitare”) ma ha risposto in merito ad uno dei tormentoni della stagione della Scuderia, ovvero i vertici tecnici della squadra.

“L’organigramma credo che sia sempre stato chiarissimo – ha ribadito – tutti i tecnici che lavorano sul telaio riportano a Enrico Cardile, che è direttore tecnico della parte telaistica. Enrico Gualtieri è invece il direttore tecnico del progetto power unit. In altre squadre schemi simili, un DT a Brackley e uno a Brixworth (il riferimento è alla Mercedes), uno a Enstone e uno a Viry Chatillon (nel caso della Alpine). Non puoi avere la stessa figura nel ruolo di direttore tecnico in aree così differenti”.

In entrambi i reparti è ancora in corso la campagna di assunzioni, ma Vasseur non vuole far passare il messaggio di una necessità mirata a coprire carenze, quanto di un normale processo di rinforzi per portare nella squadra nuove idee.

“Non abbiamo un organico debole, ma credo la ricerca continua del miglioramento faccia parte del DNA del motorsport, altrimenti sei morto. Sono tuttora in corso delle assunzioni grazie al margine che abbiamo ancora nel rispetto del budget cap, ma il regolamento finanziario ci impone delle scelte, ovvero capire in quale reparto l’investimento risulta essere più mirato, che sia aerodinamico o altro”.