F1 | Vasseur: "Soffriamo nel T1 per caratteristiche. Credo nella vittoria"

Frédéric Vasseur continua a essere positivo. Nonostante il quarto e il quinto tempo ottenuto nelle qualifiche del Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna, il team principal della Ferrari guarda con ottimismo alla gara di domani e anche al futuro.

Sebbene Verstappen e le McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris siano davanti alle Rosse, gli aggiornamenti portati a Imola dalla Scuderia hanno dato ciò che il team si aspettava. C'è stata correlazione tra simulazioni e la pista, e questo è un punto di partenza importante che fa guardare al futuro con fiducia.

Vasseur, al termine delle prove ufficiali in riva al Santerno, ha commentato così la sessione ai microfoni di Sky Sport F1

Vasseur, come giudica le qualifiche di oggi?

"Sin dall'inizio del weekend è chiaro che fossimo in buone condizioni, ma anche Lando e Max sono lì e tra una sessione e l'altra siamo stati tutti molto vicini. Se oggi escludiamo la scia che ha preso Max nell'ultimo tentativo saremmo stati in un decimo. Avrei preferito essere davanti agli altri di 1 decimo che dietro di 1 decimo, però la lotta è serrata anche se Imola non è una pista in cui è facile superare. Sarà però una gara lunga, il passo gara era buono nelle simulazioni di ieri e questa è la nostra base di domani. Partiremo anche con una buona scia fino alla curva 2, vedremo poi cosa riusciremo a fare".

La Ferrari sembra soffrire rispetto ai rivali nel primo settore. Come se lo spiega?

"Credo che ciò che ci ha fatto perdere qualcosa nella prima parte della pista sia una nostra caratteristica. Max è molto più veloce di chiunque altro fino alla curva 4, mentre noi siamo più veloci nel secondo settore e non puoi combattere con le caratteristiche della vettura e il tipo di via di sviluppo preso. Devi gestire quello che hai. Ma alla fine si parla di 1 decimo e in 1 giro. Alla fine vediamo che dopo il primo settore Max aveva più di 2 decimi su di noi, mentre poi alla fine del giro il nostro distacco era minore. Quindi abbiamo recuperato su di lui nei due settori successivi. Se consideriamo il percorso da dopo il primo settore fino alla fine del giro, siamo più veloci noi".

"Non so se è un problema o una caratteristica, ma dobbiamo guardare bene perché potrebbe essere un'area di miglioramento. Ripeto, si parla di centesimi di distacco, per cui ogni piccola cosa che portiamo può anche fare una differenza molto importante, anche se in realtà è piccola. Con 1 decimo di velocità in più saremmo stati in prima fila o addirittura in pole".

Domani sarà dura superare in pista, tra l'altro con una zona DRS ridotta...

"Il fatto che abbiano ridotto la zona DRS non aiuterà di sicuro nel fare i sorpassi. Era già difficile prima superare e se dobbiamo farlo domani dovremo farlo o in partenza o con la strategia. Significa pensare a qualcosa di diverso per sorprendere gli altri. Poi quest'anno c'è sempre il fattore ghiaia nelle vie di fuga. Potrebbero esserci delle Safety Car. Se guardiamo le categorie propedeutiche che hanno corso oggi, ci sono stati più giri dietro la Safety Car che di gara vera e propria. Sono cose di cui dobbiamo tenere conto".

Secondo lei, la Ferrari domani potrà avere delle possibilità di vittoria?

"Voglio essere ottimista e credo che potremo essere in lotta per vincere. E penso che un buon messaggio per il team e i tifosi è che siamo lì, siamo vicini ai primi. Domani faremo del nostro meglio, ma poi da lunedì avremo altre 17 gare da fare, il Mondiale è molto lungo".

E' contento degli sviluppi che avete portato proprio qui a Imola?

"Noi abbiamo sviluppi in preparazione per il resto della stagione e sappiamo che portando aggiornamenti a Imola anche gli altri avrebbero fatto la stessa cosa. Non significa che se migliori 2-3 decimi possa fare una grande differenza. Credo che la McLaren abbia portato una macchina quasi del tutto nuova tra Miami e questo weekend. Vale la stessa cosa per Mercedes e Red Bull. Tutti stiamo sviluppando a un ritmo infernale e abbiamo quasi tutti la stessa velocità. La cosa più importante, però, è avere correlazione tra la pista e le simulazioni e noi siamo contenti, perché abbiamo proprio trovato questa correlazione. Questo è positivo anche in ottica futura. Non mi aspettavo certo che McLaren e Red Bull scivolassero indietro dormendo".

"La direzione presa è quella giusta, abbiamo fatto i passi avanti che ci aspettavamo. Possiamo confidare sullo sviluppo e lavorare sui punti deboli della vettura, perché abbiamo un quadro più chiaro di come funziona. Quindi siamo pronti a sviluppare come abbiamo fatto l'anno scorso. Però quando sviluppiamo non vuol dire che i passi avanti siano enormi, perché anche la concorrenza sviluppa a sua volta".