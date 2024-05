F1 | Vasseur: "Sfortunati, ma il passo c'era. A Imola avremo novità"

Per la Ferrari a Miami sono arrivati podi, ma con una punta d'amarezza. Le Rosse, tinte anche d'azzurro per l'occasione, hanno lottato con Max Verstappen restando molto vicine al leader del Mondiale. Ma non avevano messo in conto il grande passo avanti fatto dalla McLaren grazie all'introduzione di un pacchetto evolutivo molto importante che ha portato Lando Norris a vincere il sui primo gran premio in Formula 1.

Al termine del Gran Premio di Miami, il team principal della Ferrari Frédéric Vasseur si è concesso come al solito ai microfoni di Sky Sport F1 per commentare la gara della Scuderia.

Il manager transalpino si è detto soddisfatto non tanto del risultato - quello avrebbe potuto dare maggiori soddisfazioni - quanto dal passo che le SF-24 hanno dimostrato di avere pur non avendo ancora montato alcun aggiornamento significativo nel corso di questa stagione.

"Noi siamo in lotta con la McLaren sin dall'inizio della stagione. A Melbourne erano vicini e anche nelle altre gare sono sempre piuttosto competitivi e vicini. Voglio però fare i miei complimenti a Norris, che ha conquistato la sua prima vittoria in Formula 1, e alla McLaren. Tutti ci siamo avvicinati a Lando per congratularci con lui nel paddock, siamo tutti felici per lui".

"Da parte nostra abbiamo fatto abbastanza bene. Il passo c'era, siamo rimasti vicini a Max per tutta la gara. Abbiamo avuto un po' di sfortuna con la Safety Car ma è andata così. La Safety è così abituata a vedere Max davanti che è uscita davanti a lui. Ma è andata così. Dobbiamo ripartire dalle cose positive, come il passo gara, che era buono".

Charles Leclerc, Ferrari SF-24, Carlos Sainz, Ferrari SF-24 Foto di: Steven Tee / Motorsport Images

Al via la staccata con cui Perez ha quasi centrato le Ferrari e Max Verstappen avrebbe condizionato la gara delle Rosse. Vasseur pensa questo, considerando le difficoltà di effettuare sorpassi in gara. Il team principal, però, ha ripetuto di essere soddisfatto soprattutto del passo gara mostrato sia da Leclerc che da Sainz.

"Sicuramente la partenza di Perez ha condizionato le cose. Non è stata ideale. Se guardiamo la gara è stata condizionata dalle posizioni in pista, perché è stato piuttosto difficile superare. E Carlos ha perso 2 posizioni proprio per quell'attacco di Perez. Dunque non è certo stata una buona cosa per noi e per Carlos".

"Nel complesso, però, abbiamo fatto un'ottima gara. Il passo di Carlos era davvero notevole e siamo riusciti a recuperare fino alla quarta posizione con lui. Anche lui è stato sfortunato con la Safety Car, perché è rientrato un giro prima che la vettura di sicurezza entrasse in pista. Ma è andata così, dobbiamo tenerci i lati positivi del weekend. Pur non avendo degli aggiornamenti abbiamo avuto passo tutti i giorni".

La Ferrari introdurrà i primi, significativi aggiornamenti a Imola, fra un paio di settimane. Il team si aspetta di poter ridurre il divario da chi sta davanti, ma Vasseur ha tenuto a precisare che il lavoro in pista è ciò che dà più performance alla vettura. Anche più degli aggiornamenti stessi.

"Sono sicuro che a Imola faremo una gara migliore rispetto a questa. Sappiamo che tutti hanno portato tanti aggiornamenti sino a ora, ma siamo arrivati comunque davanti a diverse macchine. Siamo arrivati a un punto dello sviluppo della macchina in cui se porti qualcosa di nuovo guadagni decimi, non secondi. Anni fa poteva accadere, oggi invece no. La McLaren ha portato un pacchetto enorme di aggiornamenti in questo weekend, ma non era mezzo secondo più veloce di tutti".

"Senza dubbio il divario con chi sta in vetta sarà più piccolo a Imola e potremo lottare per vincere, ma credo che ci sia un distacco che varia da pista a pista e tra le mescole, più che dettato dagli aggiornamenti. Noi dobbiamo solo andare in pista e concentrarci sul nostro lavoro, lavorando con le cose che abbiamo. Sicuramente le novità che porteremo a Imola ci aiuteranno, ma non dipenderà tutto da quello, ma da come lavoreremo in pista", ha concluso il team principal della Ferrari.