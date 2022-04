F1 | Vasseur: "Serve coerenza nelle decisioni dei commissari"

Prima del GP del Bahrain il direttore di gara Niels Wittich aveva comunicato ai team che da questa stagione la richiesta di restituzione della posizione in caso di sorpasso avvenuto oltre i limiti del tracciato non sarebbe più arrivato dalla direzione gara, ma tale comunicazione sarebbe spettata alle squadre ed ai piloti entro un giro dalla manovra incriminata.

In Bahrain il problema non si è posto, mentre a Jeddah è stato Gunayu Zhou a sopravanzare Alex Albon andando oltre i limiti della pista.

Il pilota cinese era stato autore di una partenza a rilento che lo aveva fatto retrocedere in fondo al gruppo a causa di un problema tecnico ed ha poi sopravanzato il pilota della Williams tra le prime due curve.

Zhou ha chiesto immediatamente al suo ingegnere se avrebbe dovuto restituire la posizione ad Albon, ma il team, dopo aver visionato le immagini, ha deciso di tenere il rookie nella medesima piazza.

Poco dopo, con grande sorpresa della squadra, è apparso il messaggio indicante l’indagine su quanto avvenuto tra la Alfa Romeo Sauber numero 24 e la Williams numero 23, e successivamente al cinese è stata inflitta una penalità di cinque secondi.

Pierre Gasly, AlphaTauri AT03, Kevin Magnussen, Haas VF-22, Lando Norris, McLaren MCL36, Daniel Ricciardo, McLaren MCL36, Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42, Lewis Hamilton, Mercedes W13, Alex Albon, Williams FW44 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

La giornata di Zhou è poi peggiorata ulteriormente una volta entrato nella piazzola di sosta perché il sollevatore anteriore ha toccato l’auto mentre la penalità veniva scontata – di fatto annullandola - prima che le gomme venissero cambiate.

La direzione gara ha così inflitto un drive through al pilota dell’Alfa Romeo e questa sanzione ha costretto il debuttante all’undicesimo posto finale.

“Ha avuto una buona partenza, ma ha avuto un contatto con Ricciardo alla curva 1", ha detto Vasseur a Motorsport.com quando gli è stato chiesto un parere sulla serata movimentata di Zhou. “Poi è entrato l’antistallo ed è scivolato in ventesima posizione con un ritardo di 5 secondi dal gruppo, ma è riuscito a risalire in fretta”.

“Non sono d’accordo con la decisione dei commissari su Albon perché si trovava molto distante. Ha superata Albon molto prima del punto di frenata ed è andato dritto. Poi ha rallentato per evitare di avere un vantaggio”.

“Zhou ci ha chiesto cosa fare ed abbiamo dato un’occhiata al video. Quando l’ha superato, Albon era quasi dietro di lui e così gli abbiamo detto di tenere la posizione”.

“Serve che i commissari siano coerenti, glielo ricorderemo la prossima volta. Non è che è andato dritto quando ha superato Albon. Ha superato la Williams e poi è andato dritto”.

Vasseur ha poi ammesso come la confusione al pit stop, con l’addetto al sollevatore che ha dapprima alzato la vettura per poi tirarsi indietro e far intervenire la persona di riserva, è stata dovuta ad un errore di comunicazione.

“L’errore è stato commesso perché il meccanico ha avuto un problema con la radio ed ha toccato la macchina durante il pit”.

“Zhou ha così dovuto scontare anche il drive through, ma nonostante questo casino è riuscito a rimontare e chiudere in undicesima posizione, non lontano da Lewis Hamilton. Sono molto contento del ritmo mostrato da entrambi i piloti”.