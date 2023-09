F1 | Vasseur: "Sainz eccezionale. Fiero del lavoro del team"

A Singapore è arrivata la prima vittoria stagione della Ferrari, che coincide anche con il primo successo dell’era Vasseur. Sotto i riflettori è così il Cavallino a interrompere l’egemonia della Red Bull, che fino alla tappa asiatica era stata in grado di mettere il proprio sigillo su ogni appuntamento disputato nel corso di questo mondiale.

Il trionfo è arrivato al termine di un fine settimana condotto egregiamente, con la SF-23 che si è dimostrata veloce e ben bilanciata sin dai primissimi istanti delle libere, garantendo ai piloti l’opportunità di lottare per un risultato di spicco. Tanto curve brevi e lente, molteplici zone di trazione e allunghi piuttosto brevi hanno aiutato a esprimersi al meglio, mettendo insieme tutti gli elementi del puzzle.

Dopo la pole position conquistata al sabato, la strategia era ormai delineata: vincere, ad ogni costo, riuscendo finalmente a concretizzare il proprio potenziale. Per questo si è scelto di diversificare la scelta delle gomme a inizio gara, montando la mescola più soffice a Charles Leclerc. Il suo compito era quello si scavalcare Russell in partenza e allentare la pressione su Sainz, in modo da fornire ossigeno per gestire gli pneumatici e allungare quanto più possibile lo stint per portare la corsa verso una sola sosta.

Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Charles Leclerc, Ferrari SF-23, George Russell, Mercedes F1 W14, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Lando Norris, McLaren MCL60, il resto dello schieramento alla partenza Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Il team del Cavallino era infatti consapevole che, nel caso la corsa si fosse spostata verso i due pit stop, la Mercedes avrebbe avuto dalla sua una gomma media nuova in più, da sfruttare o con un undercut o sulla lunga distanza. Per questo mettere entrambe le vetture davanti a tutti ha rappresentato un elemento chiave.

“Il piano era innanzitutto mettere le due macchine davanti a inizio gara, per questo siamo partiti con le soft per Charles. Poi, purtroppo, c’è stata la Safety Car, quando Charles è rientrato ha trovato traffico e ha perso un paio di posizioni. Poi sapevamo che dovevamo fare quaranta giri con le hard, per cui era fondamentale la gestione più che il vantaggio. Carlos ha gestito per tutta la gara e l’ha fatto molto bene”, ha spiegato Frederic Vasseur ai microfoni di Sky, sottolineando quanto l’entrata della vettura di sicurezza abbia cambiato i piani del team. Ad esempio, proprio in quei frangenti sotto Safety Car, Leclerc è scivolato indietro di qualche posizione, dovendo attendere in piazzola che la corsia box si liberasse dal traffico per evitare un unsafe release.

“Sapevamo che Mercedes aveva un set di medie in più rispetto a noi e che eravamo a rischio nel caso di una Safety Car, che si è poi verificata. Ma il passo era sufficiente per tenerli dietro, non con ampio margine, ma è stato sufficiente”.

Nella seconda metà di gara, Sainz ha gestito egregiamente il passo, segnando anche dei tempi piuttosto alti nel momento più opportuno, dando così a Norris la possibilità di riavvicinarsi al duo di testa e di mettere sotto pressione a Russell, in quel momento secondo alle spalle del Ferrarista. Lo spagnolo ha poi mantenuto la calma dopo l’ingresso della Virtual Safety Car, mantenendo vivi gli pneumatici e garantendo il DRS all’inglese della McLaren negli ultimi giri, il che ha aiutato a rallentare la rimonta dei due portacolori della Mercedes.

Elementi che il Team Principal della Rossa ha voluto elogiare nelle interviste: “È una bellissima emozione che arriva dopo una prima parte di stagione difficile, ma il team ha reagito molto bene. Sono più che concento di questa vittoria che arriva subito dopo Monza, che già era stato un grande evento per il team con la pole position e il risultato finale. Oggi era un po’ più inatteso, ma sono più soddisfatto di tutti, hanno fatto un gran lavoro in fabbrica e in pista. Carlos quest’oggi è stato eccezionale nella sua gestione, quindi grazie a lui e al team”.

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, 1° posizione, festeggia all'arrivo in Parco Chiuso Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Tuttavia, la vittoria odierna non deve lasciare spazio a facili entusiasmi, perché, come a Monza, la SF-23 si è ben espressa su una pista molto favorevole alle sue caratteristiche, in quell’alternanza di valori in campo che si è presentata nel corso di tutto il mondiale. Parlando del prossimo appuntamento a Suzuka, è lo stesso Fred Vassuer a pestare il pedale del freno: “Se guardiamo la prima parte di stagione, siamo andati molto meglio sulle piste ad alta velocità, come Canada, Austria, Belgio, Monza, mentre abbiamo sofferto di più sulle piste a bassa velocità".

"Singapore non è una pista tra le più veloci, ma conta di più la gestione delle gomme e la loro temperatura. E, da questo punto di vista, abbiamo fatto un ottimo lavoro. Quello che ha aiutato in parte il team è che da Monza Carlos stia andando meglio a partire dalle prove libere uno. Questo ci sta aiutando a costruire il ritmo lungo il corso del weekend, sta svolgendo un ottimo lavoro”.

“Penso che abbiamo fatto un paio di passi avanti. Uno a Zandvoort: anche se è stato difficile per noi, è stato positivo in termini di comprensione della vettura. Ora però non dobbiamo trarre delle conclusioni affrettate, a Singapore conta molto la gestione delle gomme e delle temperature, qui abbiamo fatto un buon lavoro. Suzuka si ripartirà da zero. Oggi non diventiamo campioni del mondo, facciamo solo un passo avanti. Dobbiamo godercelo, perché facciamo questo lavoro per vincere, è il nostro obiettivo. Dobbiamo goderci il lavoro che abbiamo fatto, ma la prossima settimana si riparte da zero”.