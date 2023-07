F1 | Vasseur: "Risultato OK nelle posizioni. Si può fare meglio"

Una pole e un quarto posto. Chi non sarebbe soddisfatto di un risultato del genere? Frédéric Vasseur, team principal della Ferrari, è soddisfatto per un risultato al di sopra delle aspettative ottenuto dal suo team nelle Qualifiche del Gran Premio del Belgio, ma i piedi rimangono ben saldi a terra.

Niente voli pindarici, anche perché, qualora qualcuno avesse iniziato a farli, a spegnere i bollenti spiriti ci ha pensato il solito Max Verstappen, oggi autore di quello che, con tutta probabilità, rimarrà nella storia di questa stagione come il giro secco più impressionante.

Un giro che è valso all'olandese la pole - bruciata per via della penalità subìta per aver sostituito il cambio sulla sua RB19 - ma il tempo con cui ha staccato Leclerc di 8 decimi (820 millesimi, per la precisione) è stata una vera dichiarazione d'intenti. Un tuono nel silenzio, che promette pioggia e vento incessante.

Ecco perché Vasseur, al termine delle qualifiche, ha scelto la via della prudenza. Inutile esaltarsi per la pole, ma è giusto pensare a come poterla sfruttare per tornare a casa dal Belgio con un ottimo risultato.

"In termini di posizioni è un buon risultato per noi. Abbiamo fatto un secondo e un quinto posto che diventano una pole e un quarto per via della penalizzazione data a Verstappen. Credo che sia stata una sessione molto complicata per noi, perché in ogni parte abbiamo avuto un solo giro per qualificarci al turno successivo. Poi siamo anche dovuti passare per il cambio da gomme Intermedie a quelle slick e con un solo turno di prove fatto questa mattina non è stato facile. Però è un buon risultato in termini di posizioni, ma è diverso se guardiamo al tempo che è riuscito a fare Max. Ma stasera dovremo cercare di capire cosa fare di più".

I primi tre qualificati Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing, e Sergio Perez, Red Bull Racing Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

"Dobbiamo mantenere la calma, perché qui con un paio di decimi in più si passa dal fare un ottimo risultato a uno disastroso. Dobbiamo sfruttare il meglio di quello che abbiamo e oggi ci siamo riusciti. Abbiamo tratto il massimo da quello che abbiamo e dobbiamo anche ringraziare i piloti per il lavoro che hanno fatto. Avremo tanto lavoro da fare stasera con i dati per capire come affrontare al meglio la giornata di domani".

Il risultato firmato da Charles Leclerc e Carlos Sainz Jr. però può essere un buon punto di partenza per la giornata di domani, quando la Ferrari affronterà la Shootout Sprint e, soprattutto, la Sprint Race.

"Possiamo essere ottimisti per domani. Poi avremo un'altra sessione prima della Sprint Race e dovremo fare il nostro lavoro. basta un piccolo errore e ti trovi quinto. Speriamo di migliorare domani, ma è comunque una bella sensazione partire dalla pole position domenica".

"Non so perché i piloti si trovino bene nei weekend con il nuovo format. Sono state effettuate su piste molto differenti, in condizioni estremamente diverse. Però insomma siamo stati davanti agli altri per pochi decimi. Dobbiamo fare un lavoro ancora migliore nella giornata di domani. Basta poco per rovinare tutto", ha concluso il manager della Ferrari.