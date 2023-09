F1 | Vasseur: "Questa pole è una pietra miliare per la Ferrari"

La Ferrari ha colto una pole strepitosa al Gran Premio d'Italia grazie al crono di Carlos Sainz Jr. colto nel suo ultimo tentativo della Q3, che ha mandato in visibilio il pubblico accorso all'Autodromo Internazionale di Monza per seguire le qualifiche.

Sainz ha fatto meglio di 13 millesimi rispetto a Max Verstappen, ma è stato sufficiente per mettersi alle spalle il dominatore della stagione e il grande favorito per la vittoria anche nella giornata di domani.

Intanto la Ferrari si gode il risultato di oggi, condito anche dal terzo tempo ottenuto da Charles Leclerc, staccato di 6 centesimi rispetto al tempo realizzato dal compagno di squadra. Un'altra prova che, almeno sul giro secco, la SF-23 sa farsi valere quando le piste richiedono poco carico aerodinamico per ottenere crono competitivi.

Frédéric Vasseur si gode il momento, consapevole che domani Verstappen partirà comunque come l'uomo da battere. La Ferrari, però, sembra avere le carte in regola per lottare per il podio e, perché no, magari anche rendere la vita meno facile del previsto al campione del mondo in carica di Red Bull Racing.

Vasseur, una pole a Monza è un bel risultato. Come giudica le qualifiche della Ferrari?

"E' stata una buona qualifica. Avevamo già fatto un bel venerdì, con le Libere 1 e Libere 2 andate bene. Stamattina le cose sono andate nel verso giusto nell'ultimo turno prima delle qualifiche e anche adesso siamo stati bravi".

"Ovviamente il giorno più importante del fine settimana è domani, con la gara, però dobbiamo prendere questa pole come una pietra miliare. Certo, non è una vittoria, ma è certamente una pietra miliare per noi. Oggi è stata questione di fare la prestazione giusta al momento giusto, poi la gara sarà un'altra storia. Lo vedremo domani, ma certamente è stata una sensazione molto bella per tutti".

Pole man Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, festeggia al Parc Ferme Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

"Nel corso del giro di Carlos la macchina è andata bene. Ma in generale queste qualifiche sono state una lotta bellissima a tre con Carlos, Max e Charles. Hanno fatto tutti e tre un giro eccezionale, Carlos soprattutto. Ma per noi è stata certamente una giornata molto bella".

Come si spiega la differenza di prestazioni della Ferrari vista tra Zandvoort e Monza?

"Zandvoort e Monza sono due piste molto differenti, con caratteristiche molto differenti. Un livello diverso di carico. Se facessimo la stessa domanda a Mercedes o a McLaren, direbbero la stessa cosa. Tra il secondo e il decimo posto ci sono monoposto molto vicine l'una all'altra".

A Monza sembra che le SF-23 siano particolarmente a loro agio...

"Siamo stati subito competitivi sin da ieri per le caratteristiche della nostra macchina, che si è adattata bene a quelle della pista. McLaren sta faticando molto in questo fine settimana, mentre a Zandvoort erano andati molto bene. Noi siamo in un gruppo di vetture molto ristretto e ravvicinato. Non appena una pista è più adatta a un certo tipo di macchina, piuttosto che a un'altra, può far emergere differenze considerevoli in qualifica. Questa non è una caratteristica positiva, perché dovremmo essere veloci in tutti i circuiti. E questo è uno dei prossimi passi avanti che dovremo fare".

Pensa che se Leclerc avesse usufruito di una scia all'ultimo tentativo sarebbe riuscito a stare davanti a Verstappen e a completare una prima fila tutta Ferrari?

"Io sono sempre convinto che la scia non sia una buona idea. La monoposto si sviluppa per funzionare bene con l'aria pulita, non seguendo una scia".