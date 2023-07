F1 | Vasseur: "Potevamo fare di più, non abbiamo massimizzato"

La qualifica della Rossa si è conclusa con una seconda e una terza fila, con un quarto e quinto posto che lascia un sorriso a metà. Nel complesso, Frederic Vasseur cerca di guardare al bicchiere mezzo pieno, soprattutto tenendo a mente che la Ferrari è stata in grado di mettersi alle spalle la principale minaccia del fine settimana, quella Mercedes che nella giornata di ieri aveva dimostrato di avere un buon passo sulla lunga distanza, ma qualcosa in meno sul giro secco.

La sorpresa è stata la McLaren, che ieri si era un po’ nascosta dietro a qualche difficoltà di bilanciamento e mappature motore inferiori agli avversari, capace di piazzare entrambe le vetture di fronte alle due SF-23 e conquistare un risultato che lascia grande fiducia nella lotta per i punti.

Al di là delle condizioni sia metereologiche che della pista che hanno influenzato il risultato, Vasseur non cerca scuse, sottolineando come Ferrari avrebbe potuto far meglio, anche se non è riuscita a concretizzare come avrebbe voluto. Leclerc, infatti, sembrava avere il potenziale per riuscire a piazzarsi in prima fila, ma ha perso quei centesimi fondamentali alla Stowe, scivolando così alle spalle di entrambe le MCL60.

Charles Leclerc, Ferrari SF-23 Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

“Oggi è difficile avere un’immagine chiara della classifica dei valori in campo e alla fine non mi importa, perché quel che conta è dove siamo sul tabellone [quarto e quinto]. Oggi un po’ di sensazioni contrastanti, perché siamo davanti ai nostri competitor più diretti, ma dall’altra parte potevamo fare meglio, non abbiamo messo tutto insieme ed è stata una sessione difficile. È andata così, non un risultato malvagio, ma vediamo domani”.

Sainz ha spiegato che per domani l’obiettivo è quello di puntare al podio battendo sia le McLaren che le Mercedes, dalle quali ci si aspetta filo da torcere. Al contrario, Vasseur ha preferito mantenere un approccio più cauto senza sbilanciarsi, rimarcando che negli ultimi due appuntamenti la Rossa si è ben comportata dal punto di vista della gestione gomme, ma non bisogna nemmeno dimenticare che Silverstone è molto severa sugli pneumatici: “Difficile da dire per noi. Se guardiamo i dati, ieri non abbiamo girato con Charles, ma se consideriamo le ultime due gare sono andate bene per noi. Ma Silverstone è un tracciato molto impegnativo dal punto di vista della gestione gomme”.

Durante le qualifiche un episodio ha colto l’attenzione scatenando numerose polemiche, ovvero il sorpasso di Carlos Sainz su Charles Leclerc prima dell’ultima curva e il team radio dello spagnolo in pit lane quando gli era stato chiesto di scambiare le posizioni lasciando passare il compagno di casacca. Per quanto riguarda il sorpasso in pista, Vasseur non vuole creare un caso e non ci vede alcun dramma, perché la situazione è stata scaturita dal poco tempo a disposizione e dalle manovre di altre vetture, come quella di Lewis Hamilton.

Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Pierre Gasly, Alpine A523 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

“L’ultimo gruppo di vetture ha rallentato in maniera chiara, Hamilton ha superato entrambe le nostre vetture prima dell’ultima curva e questo ha creato un po’ di confusione. Penso che tutti fossimo un po’ preoccupati di tagliare il traguardo prima della bandiera a scacchi, ma non c’è da fare alcun dramma. La gestiremo di fronte a una birra”.

In condizioni di misto asciutto-bagnato, il focus era anche e soprattutto su Charles Leclerc, che negli ultimi appuntamenti non ha nascosto una certa insofferenza nell’affrontare un asfalto viscido con le slick. Per questo in mattinata, durante le FP3, il monegasco ha deciso di percorrere uno/due giri in più rispetto agli avversari quando l’intensità della pioggia stava aumentando: “Penso che sia anche per questo che ha fatto dei giri sulle slick questa mattina! Capisco perché volesse fare un paio di giri in quelle condizioni, quindi ho detto che andava bene. Ma in generale tutte le qualifiche sono state complesse, non sapevamo bene le previsioni meteo e cosa sarebbe successo. Alla fine solo Max è arrivato in Q3 con due set. Vediamo domani”.