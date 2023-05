F1 | Vasseur: "Peccato per Leclerc. Pensiamo di poter rimontare"

La fotografia delle qualifiche del Gran Premio di Miami della Ferrari è tutta nell'attimo in cui Charles Leclerc perde il controllo della SF-23 numero 16 nel corso del suo ultimo tentativo della Q3, mentre è intento ad affrontare la prima serie di curve del primo settore.

Una Ferrari competitiva, che però non porta a casa il risultato sperato per un incidente che ha decurtato la parte più infuocata delle Qualifiche, la Q3, relegando il monegasco al settimo posto della griglia di partenza.

A salvare la giornata della Ferrari è stato Carlos Sainz Jr. terzo alla fine dietro al poleman Sergio Perez e a Fernando Alonso. Frédéric Vasseur, team principal della Scuderia Ferrari, si è detto dispiaciuto dell'incidente di Leclerc, ma anche di preferire un pilota che cerca il limite per ottenere il massimo, piuttosto che avere rimpianti alla fine della sessione.

"Credo che Leclerc fosse al limite. Nel giro precedente aveva fatto il miglior secondo settore, era in lotta per la pole position. E' andata com'è andata. Aveva certamente il passo per ottenere la prima fila, ma vediamo domani. Oggi è un peccato".

"Quando sei in lotta per la pole devi spingere. Non si può dire che abbia spinto troppo. L'anno scorso quando abbiamo avuto un problema lui è riuscito a fare la pole position. Oggi è andata così. Non voglio dire che sia positivo quanto accaduto, ma è meglio che avere rimpianti".

La SF-23 di Leclerc, una volta uscita di pista, è finita per sbattere contro le barriere di protezione, rompendo l'ala posteriore. Il team, però, sarà chiamato a fare le opportune verifiche per escludere altri problemi al retrotreno che possono coinvolgere sospensioni e cambio.

"La vettura di Leclerc non l'ho ancora vista. Penso che dovremo guardare l'ala posteriore, le sue condizioni, ma penso che sarà a posto per la gara di domani".

Charles Leclerc, Ferrari SF-23 crashes Photo by: Michael Potts / Motorsport Images

"Il passo sin dall'inizio delle qualifiche è stato buono. L'esito della sessione non è stato quello che volevamo, ma per quanto riguarda le prestazioni sono andate bene entrambe le monoposto, sia quella di Carlos che quella di Charles. Abbiamo fatto un paio di settori record, quindi il ritmo c'era".

"Penso che il nostro passo sia andato come ci aspettavamo. Difficile dirlo dopo un fine qualifiche come il nostro. Ma anche Carlos ha mostrato di avere ritmo sul giro secco. Non ha fatto il suo giro migliore in Q3, ha fatto molto meglio in Q2. Però le macchine andavano bene e ora dobbiamo prepararci per la gara di domani".

Domani piloti e team potrebbero dover fare i conti con un'ulteriore variabile: il meteo. Sembra infatti che la gara possa essere disputata sotto la pioggia. Vasseur non ha nascosto alcuni timori, anche se la sua principale preoccupazione è legata al grande vantaggio delle Red Bull una volta innescato il loro prodigioso DRS.

"Al di là delle previsioni meteo, per domani mi preoccupa la velocità di punta delle Red Bull. Sicuramente quello non ci avvantaggia. Dovremo cercare di rimontare e recuperare. Certamente è una situazione che non ci avvantaggia, anche considerando il meteo, ma pensiamo di avere il passo per rimontare".

"Per domani dovremo guardare al meteo, perché le previsioni non sono positive. Non parlano solo di rovesci, ma di qualcosa di peggio", ha concluso il manager della Ferrari.