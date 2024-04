F1 | Vasseur: "Passo OK, ma va capito cosa non va in curva 17"

La vittoria di Melbourne è già in archivio e ora la Ferrari si trova a fare i conti con una situazione molto simile a quella affrontata a Sakhir e a Jeddah, nelle prime due gare della stagione.

A Suzuka le Red Bull sono tornate a dominare, mentre le Rosse hanno faticato non poco sul giro secco tanto da chiudere al quarto posto con Carlos Sainz e all'ottavo con Charles Leclerc.

A parte le Red Bull - oggi imprendibili - la Rossa potrebbe trovarsi in una lotta ravvicinata e serrata con McLaren, Aston Martin e Mercedes per il gradino più basso del podio, a meno di clamorose sorprese come quella che ha cambiato le sorti del Gran Premio d'Australia.

"E' difficile poter avere adesso un quadro della gara di domani", ha dichiarato Frédéric Vasseur, team principal della Ferrari, ai microfoni di Sky Sport F1 al termine delle Qualifiche. "Siamo molto vicini, c'è un decimo tra il quarto e il nono posto in qualifica, ciò significa che il gruppo è compatto e che il primo giro domani sarà molto importante. E' anche vero che il degrado sul passo gara era sotto controllo, quindi questo ci mette in buona posizione per la gara. Però è un peccato per le qualifiche di oggi. Avremmo potuto puntare a un risultato migliore".

Leclerc non ha avuto modo di fare i due canonici tentativi in Q3, sfruttando il solo set di Soft nuovo rimasto dopo averne usati più del previsto in Q1 per mettersi al sicuro da una situazione non preventivata, ma rischiosa. Secondo Vasseur è stato quel frangente che ha impedito alla Ferrari di ottenere un risultato migliore rispetto a quello fatto oggi.

"L'errore in qualifica, se c'è stato, è che abbiamo messo in a rischio il passaggio del turno in Q1. Questo ci ha costretto a montare un altro set nuovo di Soft e anche in Q2 siamo stati sempre un po' in ritardo. Abbiamo dunque potuto fare un solo tentativo con Charles in Q3, mentre i nostri rivali ne hanno fatti tutti 2. E' una cosa nata in Q1, non in Q3. E' un peccato, perché penso che si potesse fare un po' meglio oggi".

Charles Leclerc, Ferrari SF-24 Foto di: Sam Bloxham / Motorsport Images

La Ferrari ha mostrato diverse lacune sia nel primo settore - quello in cui è presente la sequenza di curve veloci che invece esalta Red Bull e McLaren - che nel terzo. Ed è proprio qui in cui si è concentrata l'analisi di Vasseur. Secondo il team principal transalpino, la Ferrari perde diverso tempo nell'ultima curva della chicane, quella che poi immette sul rettilineo del traguardo.

Questo può significare diverse cose. Da un assetto non ottimale a, cosa ancora più probabile, un errore di interpretazione dei piloti della chicane dovuta a una fiducia relativa nel mezzo. Ma sarà un'aspetto fondamentale da sistemare entro la gara, perché garantirsi una buona uscita di curva e sfruttare l'unica porzione di pista valida in cui utilizzare il DRS potrebbe rivelarsi decisiva.

"Oggi in tutte le sessioni abbiamo faticato tanto in curva 17, l'ultima della chicane prima del traguardo dove si creava del distacco nei confronti di Max. ne dobbiamo parlare a riguardo. Si parla di un decimo tra la nona posizione e la quarta ed è una questione di dettagli. Ma i dettagli sono importanti, per cui dobbiamo concentrarci su questo e capire perché perdiamo così tanto tempo nell'ultima curva. Sarà importante capirlo anche in ottica gara, perché la trazione sarà fondamentale. C'è soltanto un rettilineo con il DRS, per cui dobbiamo risolvere il problema entro domani".

Riguardo al passo gara, Vasseur si è detto molto contento del degrado gomme che ha potuto notare nelle Libere 1 di ieri e nelle Libere 3 svolte stamattina. Ciò che non è possibile fare, però, è comparare i tempi con quelli dei rivali perché nessuno sa con quanta benzina e quali mappature abbiano girato.

"Dobbiamo prestare attenzione al passo in sé, non conosciamo il livello di carburante, né le mappature utilizzate dagli altri nel corso delle simulazioni. L'importante è il degrado e per noi è andato bene. Dimostra che possiamo fare bene e avere delle buone possibilità, ma la posizione alla fine del primo giro sarà fondamentale. Con aria pulita davanti è molto meglio. Qui a Suzuka non è facile superare e fare 30 giri dietro una monoposto è complicato. Per cui il primo giro sarà fondamentale", ha concluso il manager della Ferrari.