F1 | Vasseur: "Passo avanti, da Miami porteremo aggiornamenti"

Il weekend di Baku della Ferrari si è concluso con il primo podio stagionale, conquistato da un Charles Leclerc in grande forma. Il monegasco è stato il faro della Rossa durante il fine settimana azero, gestendo la gara nelle sue fasi più cruciali, soprattutto nel momento in cui Fernando Alonso ha provato a richiudere il gap che il portacolori del Cavallino aveva costruito precedentemente.

Non si tratta solo del primo podio dell’anno per Leclerc, ma anche il primo trofeo ottenuto sotto la direzione di Frederic Vasseur, giunto all’inizio della stagione per sostituire Mattia Binotto. Il manager francese si è detto complessivamente soddisfatto di come si è evoluto il fine settimana, specie perché sembra aver confermato quei progressi che il team aveva già sottolineato in Australia.

In quel caso, complici gli incidenti che avevano messo fuorigioco i due piloti, Ferrari non era stata in grado di concretizzare, mentre quest’oggi sono arrivati punti importanti anche per la classifica.

“Penso che nel complesso sia un buon weekend, due pole position, il podio di oggi. È sicuramente un passo in avanti rispetto all’inizio della stagione, dopo Melbourne eravamo un po’ frustrati perché in termini di passo penso fossimo okay ma non eravamo stati in grado di raccogliere punti. Questo weekend è andato bene ma sarà una progressione da continuare a Miami e i GP successivi”, ha spiegato il Team Principal della Ferrari.

“Non è importante quello che provo io, l’importante è che abbiamo fatto un passo avanti. L’obiettivo è vincere, ma quantomeno abbiamo fatto un buon lavoro. Oggi abbiamo fatto un passo avanti, ma ora andiamo a Miami e sarà un’altra storia”.

Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, 3° posizione Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Seppur la corsa abbia dato indicazioni positive su un tracciato più adatto alle caratteristiche della SF-23, la Red Bull si è dimostrata ancora una volta imprendibile. Chiaramente non è una sorpresa, tanto che a tratti ha girato un secondo più veloce della concorrenza: “Non siamo sorpresi, il loro passo non è solo una questione di top speed”.

“È vero che le loro velocità di punta sono molto alte, quindi non possiamo tenerli dietro anche se siamo davanti alla partenza, ma il passo non deriva solo da quello, loro sono forti ovunque. Nell’ultima parte Charles aveva un buon passo, anche perché dall’inizio avevamo stabilito di fare un solo pit stop e abbiamo gestito bene”.

Nei prossimo appuntamenti arriveranno i primi sostanziali aggiornamenti per la monoposto del Cavallino, i quali daranno via a quel processo che servirà a curare alcuni punti deboli della SF-23. Per ora, l’aspetto positivo è quello di essere riusciti a comprendere meglio la vettura, estraendo qualcosa in più solo modificando il set-up.

Carlos Sainz, Ferrari SF-23 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

“Credo che tutti porteranno aggiornamenti nelle prossime gare. Credo che la prestazione derivi più dal fatto che siamo riusciti ad usare molto bene il pacchetto che abbiamo ed è lì che siamo migliorati tanto rispetto a Jeddah, abbiamo lavorato bene in termini operativi, siamo sulla strada giusta”, ha aggiunto Vasseur.

"Cominceremo a portare aggiornamenti sulla vettura a partire da Miami e per i prossimi eventi e vedremo come la vettura reagirà agli aggiornamenti; una cosa è l'aggiornamento, un'altra è il fatto che si riesca a sfruttare tutto il potenziale dell'aggiornamento".

Unica nota deludente del weekend è stata la prestazione di Carlos Sainz, in difficoltà sin dalle prime fasi per una mancanza di fiducia nel mezzo. L’aver avuto una sola sessione di prove per individuare il set-up migliore per il resto del fine settimana non ha aiutato e a ciò si sono aggiunge quelle difficoltà che lo spagnolo ha spesso riscontrato su una pista che mal digerisce, come lui stesso ha ammesso.

Il Team Principal della Rossa è consapevole del weekend negativo del madrileno, ma ritiene che il quinto posto sia comunque un buon risultato date le circostanze.

“Penso che possiamo vederla anche positivamente. Se questo non è stato un weekend semplice per Carlos e ha comunque concluso in quinta posizione, è positivo. Chiaramente ha avuto un problema di fiducia con la vettura dall’inizio del weekend, ha perso la vettura anche in qualifica e questo penso che non abbia aiutato. A Baku è importante avere fiducia e se non ce l’ha è molto difficile. Penso però che concludere in quinta posizione date le circostanze sia comunque positivo”.