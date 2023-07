F1 | Vasseur: "Oggi bene Sainz, Leclerc deve voltare pagina"

Bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto? Il sabato austriaco della Ferrari è di quelli difficili da decifrare, specie tenendo a mente come i due lati del box abbiano visto un destino totalmente opposto. Carlos Sainz ha portato a casa un buon terzo posto, per altro non distante da Sergio Perez, mentre Charles Leclerc è stato vittima dei problemi accusati in qualifica e della penalità rimediata per aver ostacolato Oscar Piastri.

Due gare completamente diverse che raccontano anche un sabato profondamente contrastante per i due alfieri della Ferrari. Lo spagnolo è stato autore di una bella qualifica shootout al mattino, nonostante non avesse una gomma soft a disposizione, mentre al pomeriggio è riuscito a scalare una posizione, portandosi sul podio virtuale sfruttando anche la sfortuna accusata da Norris, finito in antistall in curva tre, e il severo degrado gomme accusato da Hulkenberg.

Al termine della corsa, Fred Vasseur ha elogiato il lavoro del madrileno, sottolineando come abbia completato una corsa liscia e priva di rischi, portando a casa punti buoni per la classifica: “Ha concluso un sabato molto solido. Abbiamo avuto qualche problema tecnico questa mattina, ma lui è riuscito nel giro secco a mettere tutto insieme e a portare a casa il risultato senza correre grandi rischi. Direi che la gara è stata piuttosto liscia, ha portato a casa buoni punti”, ha spiegato il Team Principal, rimarcando anche il problema accusato in qualifica, quando un guasto al sistema di gestione del brake-by-wire aveva costretto Sainz a passare buona parte della SQ1 ai box.

Carlos Sainz, Ferrari SF-23 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Più complessa la giornata di Leclerc, penalizzato da condizioni in cui non ha trovato il feeling con la vettura, evidenti già nel corso delle qualifiche. A pesare ulteriormente è stata la penalità rimediata per aver ostacolato una McLaren, che l’ha spinto fino alla nona posizione sulla griglia di partenza: “È stata una giornata complicata, ma anche questa mattina, con queste condizioni, ha sofferto tanto. Poi ogni volta che cercava di superare qualcuno perdeva la posizione da chi stava dietro. Credo che la cosa più importante sia voltare pagina su oggi e concentrarsi su domani. Domani saranno condizioni da asciutto e dovremo ritrovare il passo mostrato venerdì per cercare di portare a casa un bel risultato”, ha aggiunto Vasseur.

In merito alla sanzione, nel report dei commissari si legge che Leclerc avrebbe indicato come una migliore comunicazione dai box avrebbe potuto permettere di evitare la penalità. Un aspetto rimarcato in più occasioni, come già a Monaco nel corso di questa stagione, anche se Vasseur ha sottolineato come ci siano degli elementi da tenere a mente in questa tipologia di analisi: “Quando vieni sanzionato, sicuramente devi fare un lavoro migliore. Ma onestamente penso anche che le condizioni di questa mattina [fossero difficili], il fatto che la pit entry è sulla linea ideale, non aiuta. Era una situazione complessa, ma ciò che conta per noi è concentrarci su domani per voltare pagina e fare il massimo dalle posizioni che avremo in griglia”.

Rispetto al venerdì, le condizioni meteo sono completamente cambiate, con le temperature scese anche di una trentina di gradi se messe a confronto con quelle registrate nel momento in cui i piloti avevano completato i long run in FP1. L’arrivo della pioggia e un asfalto scivoloso hanno messo in crisi soprattutto Leclerc, ma Vasseur non fa drammi, spostando la mente già alla gara di domani.

Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Lando Norris, McLaren MCL60, George Russell, Mercedes F1 W14 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

“Oggi è molto difficile giudicare le condizioni, a partire da questa mattina, perché è stata molto altalenante. Concentriamoci su ieri in condizioni di asciutto e vediamo domani se ci sarà costanza. Sarà una sfida per tutti perché non abbiamo fatto un lungo stint con le gomme medie, ma sarà lo stesso per tutti. Partendo dalla seconda e dalla terza posizione, sarà una bella opportunità di fare punti”.

Infine, Vasseur si è concesso in una battuta anche su colui che sta dominando questo campionato grazie a una costanza che nessun’altro avversario ha ancora trovato: “È vero che sta facendo un lavoro eccezionale, in qualsiasi condizione, asciutto, bagnato, umido, alto carico di carburante, poco carico di carburante, è sempre lì. Chiaramente la sua fiducia cresce di conseguenza. In queste condizioni è davvero difficile batterlo. Ma ci concentriamo sui noi stessi, negli ultimi weekend abbiamo fatto un passo avanti e abbiamo Carlos oggi sul podio, domani partiamo dal secondo e terzo posto, cerchiamo di costruire su queste basi”.