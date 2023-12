F1 | Vasseur: "Nel 2024 porteremo ogni aspetto al limite"

Frédéric Vasseur ha appena terminato la sua prima stagione da team principal della Scuderia Ferrari di Formula 1, ereditando dalla precedente gestione una monoposto ritenuta difficile da comprendere da Charles Leclerc e Carlos Sainz.

Il terzo posto nel Mondiale Costruttori - sebbene sia stato sfiorato il secondo per pochi punti - è lo specchio delle difficoltà incontrate dal team di Maranello. Ma la stagione non è andata su un solo binario, perché da fine estate le SF-23 sono migliorate non poco, recuperando quasi tutti i 70 punti di svantaggio che separava la Rossa dalla Mercedes e portando a casa la vittoria al Gran Premio di Singapore. Questo significa che la Ferrari è stata l'unica a vincere una gara oltre all'imprendibile e dominatrice Red Bull Racing.

La strada per tornare a vincere in pianta stabile e a mettere sotto pressione la Red Bull è ancora lunga e tortuosa. Vasseur ne è consapevole e proprio per questo ha parlato di cosa dovrà fare il team per arrivare pronto alla prossima stagione. Nessuna (ennesima) rivoluzione: si dovrà spingere sui dettagli per portarli al limite dove già le cose sono andate meglio, ma anche tappare le falle ove ancora siano aperte per provare a raggiungere il team di Milton Keynes.

"Non dovremo stravolgere tutto nel 2024. Quando sei 3, 4 decimi indietro... voglio dire, nemmeno Red Bull hanno una bacchetta magica. Loro stanno facendo un lavoro migliore. Noi abbiamo perso parecchi punti a causa dell'affidabilità, le operazioni in pista, gli impeding. Non dobbiamo concentrarci solo su un'area".

"Se ci ritrovassimo a concentrarci a fare quello, sarebbe sbagliato. Non sarà così. Noi abbiamo un approccio diverso da quello, cercheremo di portare ogni aspetto al limite. Già nel corso di questa stagione siamo riusciti a migliorare molto su certi aspetti, dovremo mantenere lo stesso approccio nel 2024 e vedremo dove saremo in Bahrain. Dovremo rimanere positivi".

"Sicuramente faremo l'analisi della stagione e c'è tanto margine di miglioramento in tante aree, tanti dipartimenti. Cercheremo di fare un lavoro migliore l'anno prossimo, ma fa parte del DNA di una squadra da corsa. Io sono convinto che l'anno prossimo saremo ancora più motivati ed è per questo che sono convinto di chiudere con un buon risultato, che sia da buon viatico per il 2024".

Non i risultati 2023, ma la dinamica del lavoro. Questo ha convinto Vasseur, tanto da spingerlo a chiedere lo stesso impegno, le stesse dinamiche usate questa stagione. Il manager francese è convinto che sia la strada giusta ed è lì che continuerà a spingere la propria squadra anche nel 2024.

"Chiederò al team di continuare con la stessa dinamica, se non vogliamo parlare di risultati. La cosa più importante è avere questo tipo di atteggiamento anche nei momenti difficili. E' andata così quest'anno anche quando siamo stati in difficoltà ed è questo che ci ha permesso di migliorare le cose nel corso della stagione", ha concluso Vasseur.