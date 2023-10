F1 | Vasseur: "Male. Abbiamo fallito nella previsione di gara"

In casa Ferrari c'è delusione. E non potrebbe essere altrimenti, dopo aver iniziato un gran premio dalla pole position e dalla quarta casella dello schieramento, finendo per peggiorare sensibilmente con l'ordine d'arrivo.

Charles Leclerc è scivolato dalla prima alla sesta piazza nel corso dei 57 giri della gara per diversi motivi: ritmo rispetto agli avversari quando la SF-23 aveva il pieno di carburante e l'errore macroscopico legato alla strategia di gara con un solo pit stop. Tutti gli altri, almeno tra i piloti di vertice, hanno optato per le due soste e questo, già poco dopo la sosta del monegasco, è stato palese come la Ferrari avesse puntato sulla strategia sbagliata per il poleman.

"Di sicuro abbiamo rimpianti, quando parti in pole non puoi essere contento di un quarto e un sesto posto", ha dichiarato Frédéric Vasseur ai microfoni di Sky Sport una volta terminata la gara di Austin. "Ma ce lo aspettavamo, perché dalla parte di Carlos è andato tutto piuttosto bene e abbiamo chiuso a 4 secondi da Norris. Mentre dalla parte di Leclerc abbiamo perseguito la direzione di una sola sosta e non è stata la scelta giusta. Abbiamo rovinato la sua gara con la strategia".

"Abbiamo deciso tutto prima della gara, non abbiamo preso la decisione di fare una sosta sola con Charles sul muretto, all'improvviso. Probabilmente i numeri che avevamo non erano i migliori, perché tutti gli altri hanno deciso di fare due pit stop e noi non lo abbiamo fatto. Quindi dobbiamo migliorare su questo aspetto, sulle previsioni di gara. Alla fine quando abbiamo deciso di fare una sola sosta da parte di Charles e del team penso che sia stata fatta piuttosto bene".

Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

"Poi quando Carlos si è fatto sotto a Charles abbiamo deciso di farlo passare rapidamente per non fare perdere tempo a entrambi. E Charles è riuscito a restare davanti a Russell proprio per questo motivo. Non possiamo essere contenti di quanto fatto oggi, ma bisogna avere un quadro più ampio della gara e da quel punto di vista abbiamo fallito".

Vasseur ha insistito sull'errore a monte, ovvero sul non aver previsto che le due soste sarebbero state la strategia più corretta da perseguire sin dai briefing pre gara. La Ferrari dovrà proprio cercare di migliorare anche questo aspetto per il 2024.

"Se consideriamo che eravamo tra una e due soste durante il primo stint, è proprio lì che abbiamo sbagliato. Avremmo dovuto avere una strategia chiara e probabilmente lì eravamo indecisi tra l'una e l'altra e abbiamo fatto la scelta sbagliata".

Il team principal del Cavallino Rampante ha anche sottolineato, al di là dell'errore di strategia commesso per la gara di Leclerc, come Charles sia stato in grado di lavorare molto meglio sul degrado gomme, nonostante si trovasse in una situazione non facile da gestire (un set di Hard su cui ha dovuto fare tanti giri per arrivare al traguardo).

"Sicuramente è sempre più semplice fare la strategia di gara a posteriori ed è vero che ieri aveva detto di avere avuto dei problemi di degrado con le gomme, ma aveva anche detto di poter fare un lavoro migliore oggi e così è stato. La strategia non è stata buona, ma la gestione delle gomme è andata bene pur in condizioni non semplici. La gestione delle gomme è stata buona da parte sua".