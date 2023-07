F1 | Vasseur: "Ho chiarito con Sainz: la strategia era chiara"

La Ferrari a Silverstone giocherà in difesa. I curvoni veloci del circuito britannico saranno un esame duro per la SF-23, ma allo stesso tempo rappresentano un’opportunità per valutare il confronto con gli avversari diretti, ovvero Aston Martin e Mercedes.

Tre gare fa, a Barcellona, le curve veloci avevano bocciato il ritmo gara delle due Ferrari, un mese dopo (con la messa a punto degli sviluppi) sarà un passaggio importante per capire l’entità dei passi avanti.

“Non voglio rivelare dettagli tecnici – ha spiegato Frederic Vasseur – ma sulla carta siamo più a nostro agio su piste come Spielberg rispetto a Silverstone”. In più sullo storico tracciato inglese il vento è una costante (ieri si è confermato molto forte) e per i due piloti della Ferrari sarà un problema in più.

“Nel briefing tenuto alla vigilia del weekend abbiamo sottolineato questi aspetti – ha proseguito Vasseur – e tutti siamo coscienti che in condizioni difficili la cosa più importante sarà fare un buon lavoro e portare a casa il massimo dei punti possibili”.

Frederic Vasseur, Team Principal Scuderia Ferrari Photo by: Ferrari

Sia Sainz che Vasseur hanno smorzato le tensioni emerse durante il Gran Premio d’Austria, cavalcate durante la settimana dai media spagnoli.

“Ho parlato con Carlos una volta rientrati a Maranello – ha chiarito il team principal della Scuderia - la strategia era chiara fin dall’inizio, nella prima parte di gara l’obiettivo era creare un divario più grande possibile sugli avversari alle nostre spalle. Il problema per Carlos è stato che in pit-lane ha dovuto attendere il cambio gomme di Charles, che è stato due secondi più lento del previsto, poi anche il suo non è stato impeccabile, ed infine la virtual safety car si è conclusa mentre stava uscendo dai box”.

Vasseur non è però sorpreso da un malcontento neanche tanto velato da parte di Carlos. “Tutti i piloti del mondo non sono mai felici quando sono alle spalle del compagno di squadra, ma i piani erano chiari, chi si fosse trovato davanti avrebbe avuto pista libera per spingere. Sappiamo che a Spielberg chi è alle spalle ha un notevole vantaggio grazie al DRS, non voglio dire che Carlos fosse più lento, ma seguire l’avversario è più semplice e non hai la certezza che una volta davanti avrai lo stesso ritmo. Comunque, la strategia era chiara prima della gara e l’abbiamo applicata”.

Per la Ferrari l’obiettivo sarà uscire da Silverstone cercando di mantenere il gap nella classifica generale rispetto a Mercedes (-24) ed Aston Martin (-21). La Red Bull è irraggiungibile, e quando è stato chiesto a Vasseur se in questa prima parte di stagione è stato più impressionato dalla macchina di Adrian Newey o dal rendimento di Verstappen, si è concesso una lunga pausa prima di rispondere.

“In alcune gare abbiamo visto Verstappen e Perez prendere il largo, e in quel caso a impressionare è stata indubbiamente la monoposto, Max da parte sua è impressionante, credo che negli ultimi due anni non abbia commesso un solo errore. Ma dobbiamo anche dire che quando si è al volante di una monoposto così competitiva è un po' più facile per un pilota non commettere errori”.