F1 | Vasseur: "Gara perfetta, ma non dobbiamo sederci sugli allori"

Il fine settimana migliore da quando è alla direzione della Ferrari in Formula 1. Così Frédéric Vasseur ha commentato la strepitosa doppietta ottenuta dalla Ferrari al Gran Premio d'Australia, con Carlos Sainz che ha vinto la gara davanti a Charles Leclerc.

Una vittoria inaspettata, anche se sperata dopo aver visto quanto di buono potesse fare la SF-24 nel corso delle prove libere sia sul giro secco che sul passo gara. Attese dunque confermate e una gara resa ancora più in discesa dal ritiro di Max Verstappen, avvenuto dopo pochi chilometri.

Al termine del Gran Premio d'Australia, già festeggiata la doppietta, Vasseur si è concesso ai microfoni di Sky Sport F1 per fare il punto su questo avvio di stagione della Ferrari, condito da un risultato eccellente e inaspettato che, però, non dovrà spostare l'attenzione della squadra.

Vasseur, se Max fosse rimasto in pista avreste comunque avuto la possibilità di portare a casa una doppietta?

"Nessuno sa cosa sarebbe successo se Verstappen fosse rimasto in pista. Se facciamo la comparazione con il passo che ha avuto Perez sembra che potesse essere gestibile, ma non possiamo saperlo. Dobbiamo goderci quello che è successo. Abbiamo ancora 21 gare per lottare con Max".

Questo è stato uno dei migliori weekend degli ultimi anni, per la Ferrari. Ha funzionato tutto dall'inizio...

"Il nostro passo è stato competitivo sin da subito. Sicuramente uno dei fine settimana più puliti degli ultimi 12 mesi. Avevamo il passo sin dal primo turno di prove libere, molto costanti. Oggi in gara benissimo, poi abbiamo fatto anche il giro più veloce al penultimo giro. Dobbiamo costruire il resto della stagione partendo da qui. L'impostazione del weekend è stata giusta e questo fa una differenza enorme, perché poi abbiamo potuto lavorare sui dettagli ed è andato tutto bene dall'inizio alla fine".

Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, 2° posizione, Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, 1° posizione, festeggiano sul podio Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images

Guardando alla prossima gara, cosa si aspetta in termini di risultati?

"Ci dobbiamo godere questo weekend, poi penseremo al futuro. La grande differenza rispetto al passato è che la SF-24 è una macchina molto più comprensibile per i piloti e per il team. E' una base migliore per svilupparla nel corso del weekend. Possiamo essere più costanti, mentre lo scorso anno non potevamo fare cose del genere. E' ancora preso per arrivare a conclusioni, ma quel che è certo, è che siamo andati molto meglio rispetto allo scorso anno. Però il percorso è molto lungo".

Qual è la cosa importante per la Ferrari in questo momento della stagione?

"Sappiamo che siamo all'inizio della stagione. La cosa importante è capire bene la macchina, ottenere il massimo dal pacchetto che abbiamo. Pensiamo che ci sia ancora qualcosa da estrarre in vista del prossimo appuntamento. Ma penso valga per tutti, tutti capiranno meglio le loro auto. Poi partiremo con lo sviluppo. Con pochi test pre stagionali, ci servono un paio di gare per capire meglio la macchina. Direi che questo fine settimana siamo andati benissimo, ma a Suzuka si ripartirà da zero. Non è che se siamo andati bene qui, andremo bene per forza anche su tutte le altre piste. Dobbiamo sviluppare, continuare con questa impostazione e non pensare di essere arrivati. Continueremo a spingere in questo senso".

La Ferrari può lottare per il Mondiale quest'anno?

"Lottare per il Mondiale con la Red Bull? E' davvero troppo, troppo presto per trarre qualunque tipo di conclusione. Certo che abbiamo fatto un grosso passo avanti rispetto all'anno scorso. Se guardiamo a Melbourne 2023 abbiamo fatto un enorme passo avanti, ma a Suzuka lo scorso anno le Red Bull volavano e fu molto difficile per noi. Per cui dovremo ripartire da zero, rifare tutto da venerdì. Il passo avanti è buono, ma dovremo impegnarci di nuovo come oggi, non pensare di essere arrivati".

Sainz ha fatto un grande lavoro. Leclerc ha rimontato dal quarto al secondo posto: c'è da essere soddisfatti di loro...

"Sin dall'inizio della stagione i nostri piloti vanno benissimo e si spingono a vicenda. Fa parte di un processo emulativo che è necessario all'interno del team. Sta avvenendo sin dal Bahrain. Qui abbiamo visto come venerdì fosse Charles quello più veloce, mentre poi Carlos è migliorato molto sabato. E' necessario questo spirito di emulazione. Poi sono anche molto intelligenti in pista. Capiscono perché gli chiediamo di tenere le posizioni, per esempio. Dal primo giro sino alla fine è stato tutto perfetto".