F1 | Vasseur: "Fiducia per la gara, abbiamo un'altra opportunità"

Il sabato di Baku per la Ferrari si è concluso con una pole e un secondo posto con Charles Leclerc che lasciano ben sperare, a cui si è poi aggiunto il quinto posto da parte di Carlos Sainz. Se la sprint può rappresentare un antipasto di ciò che potrebbe succedere domani, le chance della Rossa di lottare per il risultato più importante chiaramente sembrano essersi ridotte dati i problemi di degrado sulla lunga distanza.

Dopo una prima parte di gara in cui Leclerc ha tentato di mantenere il passo di Perez a seguito del sorpasso subito con il DRS, il monegasco ha alzato in maniera piuttosto evidente i tempi. Un calo che, secondo il Team Principal della Ferrari, Fred Vasseur, è dovuto proprio al fatto che Leclerc abbia tentato il tutto per tutto per cercare di mantenere il passo del messicano della Red Bull, bruciando le gomme per il finale.

“A Melbourne non ne abbiamo avuto [di degrado]. Probabilmente abbiamo spinto un pochino di più di quanto ci aspettavamo per mantenere il passo di Perez, ma ora dobbiamo capire esattamente dove possiamo migliorare entro domani, perché domani sarà un’altra storia con almeno due stint e mescole diverse”, ha spiegato l’ingegnere francese ai microfoni di Sky Italia dopo la Sprint.

Charles Leclerc, Ferrari SF-23 Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Complice la Safety Car entrata in pista per i problemi legati al contatto di Tsunoda contro il muro dopo la zona del castello, la gara si è in sostanza ridotta a circa una decina di giri ad andatura “normale”, abbastanza perché la SF-23 evidenziasse comunque qualche problema di degrado. Ciononostante, Vasseur spera che domani la situazione possa cambiare, magari mantenendo più a lungo la prima posizione evitando così di trovarsi nell’aria sporca.

“Domani ci sarà una pista con una temperatura diversa e mescole diverse, perché avremo quantomeno due stint da fare e dovremo quindi cercare di variare la strategia. Penso che il degrado molto spesso ti può danneggiare di più quando sei dietro a un altro, ma quando sei in aria pulita può andare molto meglio come ha dimostrato la gara di Carlos [Sainz] oggi. Domani ci riproveremo”.

Prima di oggi, la squadra del Cavallino non aveva ancora provato la mescola media, limitandosi a girare sulla soft e sulla hard, con cui ha concluso dui brevi run nella prima sessione di prove libere: “Quello fatto venerdì effettivamente non è stato uno stint lungo perché abbiamo fatto tre-quattro giri di fila a causa di questo nuovo format, ma è anche vero che non avevamo assolutamente testato le medie, non le avevamo provate prima di oggi, quindi eravamo un po’ ciechi, ma è stata invece la gomma giusta per uno stint breve. Abbiamo fiducia per domani, ma sarà un’altra sfida”.

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Per quanto quello di Baku sia un tracciato più congeniale alle caratteristiche della SF-23, Vasseur si è comunque detto soddisfatto dell’andamento del weekend fino a questo momento, soprattutto perché evidenzia dei miglioramenti che, secondo Ferrari, erano già apparsi in Australia. Con Mercedes e Aston Martin più attardate, l’importante sarà massimizzare il passo della vettura e le opportunità che si creeranno per raccogliere punti importanti per la classifica iridata, qualcosa che è invece mancato a Melbourne.

“Già a Melbourne il passo era molto migliore, anche se non eravamo riusciti a mettere tutto insieme in gara concludendo fuori dai punti. Ma in qualifica il passo era buono e in gara era buono anche per Carlos. Il punto è mettere insieme il tutto e andare a punti. Credo e spero che domani saremo più opportunisti di quanto lo siamo stati a Melbourne. Il passo c’è, abbiamo fatto la pole position e credo che abbiamo fatto progressi rispetto a Jeddah e Bahrain”

“Sappiamo che è una sfida e anche se eravamo più veloci della Red Bull in qualifica, loro sono in vantaggio per la velocità di punta che è cruciale a Baku. Quando Perez ha aperto il DRS era un razzo spaziale e in una gara come questa è cruciale. Ma domani abbiamo un’altra opportunità, saremo in lotta”.