F1 | Vasseur: "Felice della pole, ma ora dobbiamo concretizzare"

Sin dalla prima sessione di prove libere è parso chiaro come la Ferrari fosse tra le favorite nella rincorsa alla pole position, con la chiara chance di poter battere la concorrenza e conquistare la seconda partenza dal palo consecutiva.

Il suo miglior interprete è stato Carlos Sainz, capace di ripetere il medesimo risultato di Monza con l’intrigante prospettiva di trasformare quel primo posto in qualifica nella prima vittoria stagionale. Il tracciato di Singapore è infatti ben più ostico sul piano dei sorpassi e, nel caso non riuscisse a creare un margine di sicurezza, il pilota spagnolo ha già lasciato intendere che è pronto a una gara totalmente difensiva, con possibili ordini interni sullo sfondo per difendere la prima posizione.

Il Team Principal della Rossa si è detto soddisfatto del risultato odierno, figlio di un ottimo lavoro dietro le quinte che ha permesso alla squadra di arrivare pronta nel migliore possibile prima di scendere in pista. Una buona preparazione che ripercorre le stesse orme di Monza, anche se le aspettative per domani sono diverse da quelle della tappa italiana. In Italia la speranza era quella di mantenere alle spalle il più a lungo possibile il duo Red Bull, per quanto vi era la consapevolezza di avere un passo inferiore sulla lunga distanza. Per quanto Mercedes generalmente dimostri una buona gestione gomma, a Singapore l’obiettivo è quello di essere protagonisti e giocarsela quantomeno alla pari senza lasciare sul tavolo.

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, riceve il premio Pirelli per la pole position da Eric Nam Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

“Non so se abbiamo fatto qualcosa di speciale, ma abbiamo avuto un weekend ottimo sin dall’inizio. Entrambi i piloti hanno fatto delle ottime prove libere, abbiamo costruito il nostro passo nel corso del weekend senza avere problemi e questo è l’aspetto più importante, perché alla fine si parla di millesimi tra Russell e Leclerc. Questo significa che il progetto che abbiamo portato avanti nel corso del weekend ha dato i suoi frutti ed entrambi i piloti hanno fatto un ottimo lavoro”, ha spiegato Frederic Vasseur in un’intervista a Sky Sport.

“La macchina è andata bene sin dall’inizio del weekend, penso che siamo preparati bene prima di questo evento e sin dal primo giro noi eravamo lì con entrambe le vetture e alla fine sono riusciti a mettere tutto insieme facendo due bei giri. Penso che il gap tra Russell e Charles sia una questione di millesimi, ma è una bella sensazione essere lì. Ora dobbiamo concentrarci su domani”.

Il Team Principal ha elogiato in particolare il lavoro di Carlos Sainz, alla sua seconda pole consecutiva, la quinta da quando è giunto in Ferrari: “Penso che sia in linea con quanto fatto due settimane fa a Monza. Era lì nelle prove libere uno, due e tre. In ogni sessione è stato in cima, quindi non sorpreso, sono felice per lui. È riuscito a mettere tutto insieme nel Q3, ha fatto un passo in avanti rispetto ad altri appuntamenti proprio dall’inizio del weekend”.

Carlos Sainz, Ferrari SF-23 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Dall’altra parte del box, Leclerc non sta vivendo il suo momento più semplice, con il monegasco che ha sottolineato di non riuscire a trovare la giusta confidenza con le caratteristiche sottosterzanti della monoposto, dovendo così prendere qualche rischio. Secondo Vasseur, i progressi dello spagnolo rappresentano anche un buon riferimento per Leclerc: “Avere degli stimoli è sempre positivo. Ha un punto di riferimento con Carlos, si aiutano a vicenda nello sviluppo e nell’analisi, curva su curva. Uno è più veloce nel primo e nel terzo settore, uno nel secondo, ed è così che si può progredire e sviluppare la vettura in modo da aiutare entrambi i piloti nella guida. Alla fine questo è anche la combinazione migliore”.

Pensando al 2022, il primo passo per domani sarà quello di mantenere la testa della corsa dopo il primo giro. L’anno passato, infatti, il monegasco perse la prima posizione dopo un avvio a rilento dalla parte più umida della griglia, sfilando alle spalle di Sergio Perez: “L’anno scorso era caduta la pioggia prima della gara, quindi la pista era un pochino umida. Spero che quest’anno sia asciutta. Vedremo domani. Intanto concentriamoci sulla nostra strategia, anche se preferisco partire dalla prima posizione che dalla seconda”.