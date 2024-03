F1 | Vasseur: "Dobbiamo migliorare, ma non siamo inutili come nel 2023"

La Ferrari 2024, a oggi, non è ancora un team che possa ambire a vincere il titolo iridato di Formula 1, ma i passi avanti rispetto all'anno passato sono stati così evidenti e tangibili da portare il team di Maranello a essere senza possibilità di smentita la seconda forza dietro all'ancora imprendibile Red Bull.

La SF-24 è una macchina nata bene, competitiva per il podio, ma non ancora per la vittoria. Il divario dalla RB20 è di qualche decimo sia in qualifica che in gara, ma il margine del team di Milton Keynes sembra essersi assottigliato. Una Ferrari più vicina, significa poter mettere più sotto pressione la Red Bull, evitando forse il quasi en-plein fatto dalla squadra diretta da Christian Horner nella passata stagione.

Frédéric Vasseur, team principal della Ferrari, sa bene che a Maranello dovranno ancora lavorare sodo per recuperare, ma è anche cosciente di non avere tra le mani un team che ora può lottare, non sentendosi inutile sin dalle prime battute della stagione.

"In qualifica hanno forse due/tre decimi di vantaggio su di noi, e in gara un po' di più. Ma è difficile fare una stima perché non sappiamo se stavano spingendo al massimo".

"Ma la sensazione è più positiva: se si rientra in questa zona, si sa che se si fa un passo, si può mettere un po' di pressione su di loro".

"Quando eravamo a un secondo [di distacco] era inutile, ma ora con una buona partenza possiamo essere lì, possiamo lottare. Penso che a Gedda sia stato abbastanza facile [per loro] sorpassare perché avevano una velocità massima migliore - è stata una scelta - ma in alcune occasioni avremo altre opportunità".

Il vantaggio di Red Bull è ancora tale da non poter permettere a Vasseur e team di pensare alla classifica. Però guardandola risulta chiaro come il passo avanti fatto dalla Rossa rispetto allo scorso anno sia a dir poco evidente. 46 punti in 2 gare contro i 25 dell'anno scorso, per di più quest'anno ottenuti anche grazie a un ragazzino 18enne esordiente che mai aveva avuto l'opportunità di provare la SF-24 prima delle Libere 3 di Jeddah.

"Non sono affatto concentrato sul campionato, ma credo che abbiamo ottenuto qualcosa come 45 punti (in realtà 46) in totale, mentre l'anno scorso dopo tre gare ne avevamo 25. È importante avere una buona base di partenza e un buon livello di prestazioni. È importante avere una buona partenza".

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Charles Leclerc, Ferrari SF-24, Sergio Perez, Red Bull Racing RB20 Foto di: Steve Etherington / Motorsport Images

"Inoltre, credo che il fatto che la vettura sia, non voglio dire facile da guidare e in ogni caso non ha nulla a che fare con le prestazioni - ma credo che la vettura oggi sia più semplice da guidare rispetto a un anno fa".

"Questa è una buona base per lo sviluppo, perché la macchina è molto più facile da leggere per i piloti, ed è più comprensibile per noi sapere dove dobbiamo migliorare. In questa situazione è un passo avanti per noi per il quadro generale".

Ora la missione della Ferrari sarà recuperare ulteriore terreno sulla Red Bull. I prossimi aggiornamenti che arriveranno saranno finalizzati proprio a trovare maggiore prestazione, ma il team non si aspetta di avere una singola componente che possa fare realmente la differenza. Dovrà essere questione di un'insieme di novità a rendere migliore una macchina nata bene, più facile da guidare, che ha ottenuto 2 podi in due gare e che promette di essere una buona base per i mesi a venire.

"Le prestazioni arrivano da ogni parte, e non è mai detto che si abbia una componente che ti fa recuperare cinque decimi sulla macchina", ha detto.

"Se vogliamo recuperare terreno, dobbiamo migliorare in ogni singola area. Questo è stato il nostro approccio l'anno scorso e alla fine ha pagato bene. Abbiamo fatto un passo decente, ma in ogni singolo settore dobbiamo continuare a spingere".

"Sicuramente l'aerodinamica è fondamentale. Abbiamo in cantiere degli aggiornamenti, ma sono sicuro che tutti li hanno. La cosa più importante è portare aggiornamenti che si possano utilizzare sulla vettura, e credo che l'anno scorso abbiamo fatto un buon lavoro", ha concluso Vasseur.