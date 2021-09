Vasseur: "Con Bottas iniziamo un nuovo ciclo per Alfa Romeo"

“L'accordo pluriennale con Alfa Romeo Racing garantisce sia a Valtteri che al team la stabilità di cui abbiamo bisogno per costruire il nostro progetto in un momento cruciale per la Formula 1”. Frederic Vasseur e Valtteri Bottas si ritroveranno dopo undici anni sotto lo stesso box, entrambi con i ruoli che ricoprivano nel 2011, anno in cui il giovane finlandese vinse il campionato GP3 Series (successo che gli spalancò le porte della Formula 1) proprio con il team ART di Vasseur.

Più di dieci anni dopo, la portata del nuovo accordo è decisamente maggiore. Vasseur sa di giocarsi molto con l’avvio del ciclo tecnico che prenderà il via la prossima stagione, visto il crollo di risultati che la squadra ha accusato da inizio 2020, mentre Bottas dovrà dimostrare che al di fuori della convivenza con Lewis Hamilton è in grado di diventare il punto di riferimento di una squadra.

“Ho un rapporto molto buono con Valtteri da lungo tempo – ha dichiarato Vasseur a Motorsport.com – quando abbiamo lavorato insieme siamo riusciti a raggiungere i nostri obiettivi, e lo reputo un ottimo pilota".

"Sappiamo tutti quanto sia difficile essere al fianco di Lewis, ma in termini di pura performance credo che Valtteri sia sempre stato un buon pilota ed un grande professionista, che negli anni ha dimostrato di essere un ottimo compagno di squadra. Sono convinto che per la nostra squadra avere a disposizione un pilota come Valtteri sia un valore aggiunto in termini di prestazioni, ed in più porterà nel team una grande esperienza maturata in un top-team”.

“Credo che sia anche un’ottima opportunità per Valtteri – ha proseguito Vasseur – avrà la possibilità di avere un ruolo nuovo, che lo vedrà essere il pilota di riferimento della squadra, di fatto un capitolo inedito nella sua carriera".

"Avrà nuove responsabilità, lo ritengo ancora un giovane con diverse stagioni d’esperienza sulle spalle e sarà con noi a lungo. Stiamo per iniziare un nuovo ciclo tecnico, e per noi è fondamentale avere un pilota su cui poter contare nel lungo periodo, da mettere al centro del progetto come in passato è stato per Red Bull con Vettel o Mercedes con Lewis, il tutto nel segno della stabilità, che è un aspetto fondamentale. Ovviamente Valtteri sarà legato e noi, e non avrà altri vincoli contrattuali al di fuori di quelli con Alfa Romeo Racing”.

“In merito alla seconda monoposto vogliano prendere una decisione al più presto – ha concluso Vasseur – Antonio è reduce da un buon weekend ma voglio avere un quadro completo, e in tal senso sto osservando anche come sta andando avanti la stagione di Formula 2. È una scelta molto importante per noi, e voglio prendermi il tempo necessario per poter valutare al meglio tutte le scelte possibili”.