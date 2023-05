F1 | Vasseur: "Pole? Ci è mancata l'ottimizzazione al mattino"

Terza e quinta. Sono i due risultati ottenuti dalle Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz Jr. nelle Qualifiche del Gran Premio di Monaco, settimo appuntamento del Mondiale 2023 di Formula 1. Una buona giornata per le Rosse, considerando il potenziale - sotto le aspettative - mostrato nella prima parte della stagione.

Un risultato, però, frutto di diversi problemi avuti nel corso della mattinata, durante le Libere 3, in cui il team non è riuscito a fare il lavoro di affinamento degli assetti che avrebbe voluto. A rivelarlo è stato Frédéric Vasseur, il quale si è concesso ai microfoni di Sky Sport al termine delle prove ufficiali.

Il manager francese ha parlato del risultato di questo pomeriggio, ma anche delle speranze che nutre in vista della giornata di domani, quando tutto potrebbe accadere. Non poteva però mancare un breve accenno alla situazione legata a Charles Leclerc, investigato per avere ostacolato Lando Norris nel suo ultimo giro della Q3 mentre i due si trovavano all'ingresso del tunnel.

Frédéric, siete soddisfatti del risultato ottenuto nelle qualifiche di oggi?

"Siamo finiti a 1 decimo dalla prima fila e a 2 decimi dalla pole position, quindi non sono mancate le prestazioni. Certamente ci aspettavamo di più dal punto di vista delle posizioni in griglia. La cosa positiva è che abbiamo 2 vetture in Top 5 e sarà un vantaggio poter giocare in questa situazione in gara. Ma ora la situazione è questa e se ci è mancato qualcosa è dovuto alle prove libere di questa mattina (le Libere 3, ndr). Eravamo lontani. Siamo riusciti a recuperare per le qualifiche, ma troppo tardi. Ora dobbiamo reagire e fare meglio in gara".

Charles Leclerc, Ferrari SF-23 Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Leclerc è sotto investigazione per aver ostacolato Norris sotto il tunnel. Sei preoccupato?

"Quanto accaduto tra Leclerc e Norris lo abbiamo visto alla fine delle qualifiche, era un replay, rapidamente. Non è semplice perché in quella parte della pista non è chiara la traiettoria e poi sei nel tunnel ed è buio. E' stato un equivoco, perché Charles era all'interno sulla sinistra e Lando si aspettava che andasse sulla destra, ma non è chiaramente quella la traiettoria".

Cosa pensi sia mancato nella giornata odierna per fare meglio?

"Se parliamo di un paio di decimi, la prestazione c'è. Però dobbiamo mettere assieme i dettagli. Come ho detto prima è mancata l'ottimizzazione che si fa al mattino, perché nelle qualifiche siamo stati con i migliori sin dall'inizio. Ecco perché penso che l'errore sia stato fatto questa mattina, ma è andata com'è andata. Per la prestazione globale sono contento. Dobbiamo migliorare e ci sono aree in cui dobbiamo farlo. La settimana prossima porteremo aggiornamenti a Barcellona, ma è bello avere entrambe le vetture in Top 5 lottare per il podio con entrambe".

Cosa speri per la gara di domani? Deve succedere qualcosa di imprevedibile per riuscire a giocarsi la vittoria?

"Cosa spero per la gara di domani? Mah, direi che Fernando deve dare tutto in curva 1 domani, deve giocarsi ogni carta! E potrebbe essere bello per noi... (ride e scherza, ndr). Seriamente, dobbiamo concentrarci su noi stessi, fare un buon lavoro e sappiamo che a Monte-Carlo è impossibile superare. Per questo motivo dovremo essere molto bravi con le strategie. Con 2 macchine davanti possiamo fare qualcosa, magari trarre qualche vantaggio".