F1 | Vasseur categorico: "Ferrari non ha parlato con Hamilton"

Non ci sono mai stati contatti con Hamilton. Frederic Vasseur ha risposto in modo chiaro e perentorio ai rumors emersi nei giorni scorsi secondo i quali tra la Ferrari ed il sette volte campione del mondo sarebbe in corso una trattativa con tanto di offerta economica: 40 milioni a stagione.

“Due settimane fa leggevo che Carlos era ormai in Audi – ha risposto sorridendo Vasseur – poi ho letto che Charles andrà in Mercedes, allora mi sono detto: bene, resterò solo! Sappiamo tutti che in questa fase della stagione vengono raccontate tante storie. In merito agli ultimi rumors che riguardano Lewis ribadisco che non abbiamo parlato con lui. Credo che ogni singola squadra in questo paddock vorrebbe avere Lewis, sarebbe stupido negare una cosa del genere. Personalmente parlo con Lewis quasi ogni fine settimana di gara e lo faccio da vent’anni. E non voglio smettere di farlo perché ci sono dei media che potrebbero collegare queste chiacchierate a chissà cosa”.

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Vasseur ha anche smentito di aver sentito la necessità di chiarire la situazione con i suoi due piloti.

“Se ogni volta che esce una notizia dovessimo ritrovarci per chiarire... – ha proseguito il team principal della Scuderia – Carlos e Charles non sono venuti a chiarire quanto era stato scritto sul loro conto, e non era necessario che lo facessero. Siamo tutti abituati, sappiamo che ogni settimana vengono riportate delle voci”.

Fermo nel negare che ci sia mai stato un contatto con Hamilton, Vasseur lo è stato altrettanto quando gli è stato chiesto se sia ormai giunto il momento per sedersi a parlare del rinnovo di contratto con Leclerc e Sainz.

“Ho già detto tempo fa che la cosa più importante per noi è restare concentrati sullo sviluppo della stagione in corso, avremo tempo per discutere del futuro e sarà al momento giusto. Non voglio cambiare i piani, ribadisco, oggi la cosa più importante è provare a fare un passo avanti per poter competere con Red Bull e dobbiamo concentrarci su questo”.