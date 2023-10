F1 | Vasseur: "Bene la pole, ma in gara andiamo alla cieca"

Il sorriso c'è, ma i piedi sono ben piantati nella terra texana. Frédéric Vasseur s'è mostrato più che soddisfatto al termine delle qualifiche del Gran Premio degli Stati Uniti di Formula 1, con Charles Leclerc che ha regalato alla Ferrari una pole inattesa nel suo 100esimo fine settimana da pilota del Cavallino Rampante.

Si sa, la qualifica non regala punti. Ed è proprio per questo che in casa Ferrari c'è tranquillità in vista del prosieguo del fine settimana. La pole, soprattutto in piste come Austin, non garantisce affatto di avere alte percentuali di vittoria. Ma è comunque un segnale importante sul lavoro - ottimo - fatto in settimana per preparare questo weekend.

"E' una buona posizione per la posizione di partenza di domenica. E' un buon risultato, ma sono contento soprattutto per il ritorno di Charles. Era importante fare bene per lui ed è il modo migliore per preparare la gara di domenica anche se sappiamo che sarà molto dura e difficile, ma i punti si danno in gara. Una buona pietra miliare per il team, però".

"Stiamo lottando con la McLaren, ma in griglia siamo messi molto bene anche con Sainz. Ed è il modo migliore per preparare la gara. Senza dubbio possiamo essere più che soddisfatti per le qualifiche di oggi. Le sessioni sono andate bene, per cui per ora molto bene".

La Ferrari, soprattutto con Leclerc, ha provato a gestire molto bene le gomme per non arrivare a fine giro con le Soft troppo usurate o surriscaldate. Approcciare il primo settore con delicatezza ha permesso al monegasco di firmare la pole. Lo stesso Vasseur ha sottolineato come la gestione delle gomme sia stato un fattore importante per ottenere il risultato di oggi.

Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Charles Leclerc, Ferrari SF-23

"Siamo stati competitivi anche nel primo settore, ma è anche stata questione di gestione gomme e di avere un buon equilibrio tra il primo e l'ultimo settore. Quindi nel complesso siamo stati competitivi tutto il giro ed è stata una buona preparazione per la gara".

"Dobbiamo mantenere la calma, perché parliamo di centesimi. Verstappen si è visto cancellare il tempo e la settimana scorsa abbiamo perso posizioni per centesimi di secondo. Questo significa che la situazione non è completamente cambiata da una settimana all'altra. Siamo in buone condizioni, ma dovremo vedere in gara come riusciremo a gestire gli stint lunghi, perché non abbiamo fatto alcuna simulazione sulla lunga distanza nelle Libere 1. Magari sarà il tracciato, magari sono altri fattori. Ma già da stamattina abbiamo visto che il passo c'era e questo è un buon risultato per il team".

Se sul giro secco la Ferrari aveva meno dubbi sulla sua competitività, diverso è il discorso sui lunghi stint che dovrà fare in gara. La gestione gomme tornerà a essere un argomento preponderante, ma il team - al pari degli avversari - inizierà la gara domenicale alla cieca a tal proposito. Nessuno è riuscito a fare simulazioni di gara, dunque la Sprint Race di domani potrà fornire le prime importanti indicazioni in tal senso.

"In gara sarà difficile perché andiamo alla cieca. Stamattina con questo format non abbiamo fatto simulazioni sulla lunga distanza. Abbiamo fatto solo 2 giri di fila. E' difficile avere in quadro completo della gara, ma è la stessa situazione per tutti. Ci sarà un totale reset per domenica e dovremo tenere a mente che ci sarà la gara Sprint, che sarà il miglior modo per preparare la gara di domenica essendo l'unica sessione in cui potremo fare stint lunghi", ha concluso il team principal della Ferrari.