Bottas: “Giornata difficile, George è veloce”

Se ad una stagione non ottimale aggiungi un altro compagno di squadra, che è pure veloce, ottieni una combo letale.

Il mondiale 2020 continua a mettere a dura prova Valtteri Bottas, che nella giornata dedicata alle prove libere non riesce ad ottenere le prestazioni sperate: "Sì, per me è stata una giornata piuttosto difficile. Nella prima sessione, nel primo run, ho rotto il fondo della macchina, ho superato i cordoli della curva 8, mancava un grosso pezzo. Quindi, il resto della FP1 è stato un po' uno spreco".

"Poi – continua – nella seconda sessione, mi sono sentito abbastanza bene. Ovviamente non ho fatto nessun giro con la gomma morbida, avevo un giro mezzo decente, ma è stato cancellato per i track limits. Quindi questo non è proprio il giorno migliore, ma almeno i long run sono stati abbastanza consistenti. Anche se, devo dire, la Red Bull sulla gomma media sembrava piuttosto veloce".

Il numero 77 del team di Brackley evidenzia le difficoltà del settore centrale: “Sì, è un settore molto tecnico e sconnesso, e tutto ciò non è semplice. È facile perdere un decimo proprio così, e ovviamente con una pista corta, in qualifica può fare una grande differenza. Vedremo domani. La Red Bull era davvero competitiva, George sembrava veloce. Quindi c'è ancora un bel po' di lavoro da fare anche da parte mia per mettere tutto insieme per la qualifica”.

Bottas non si risparmia su quanto sarà difficile, su una pista così corta, la qualifica, soprattutto per il traffico: “L'importante è ottenere giri puliti, la FP2 credo sia stata un ottimo esempio di quanto possa essere incasinata la fase finale delle qualifiche di domani. Quindi, bisogna dare priorità ai distacchi. I limiti della pista saranno una caratteristica del weekend”.

In conclusione, non poteva mancare una domanda sul suo compagno di squadra, a quanto pare insidioso come da aspettative, alla quale Valtteri risponde così: “Il mio parere su George? È passato solo un giorno, ed è stato bello. Ha dato buoni riscontri sulla macchina. E ovviamente, se si guardano i tempi, sembra veloce".