F1 | Un'anomalia nel sistema FIA ha impedito a Tsunoda di sdoppiarsi

Lo scenario che si è presentato ha privato il pilota dell'AlphaTauri di due posizioni e lo ha lasciato molto indietro rispetto ai piloti con cui avrebbe dovuto lottare.

In seguito alla controversia del GP di Abu Dhabi dello scorso anno, la FIA ha deciso di automatizzare il sistema che identifica le vetture doppiate che hanno diritto a sdoppiarsi durante un periodo di Safety Car.

Ad Abu Dhabi solo alcune vetture sono state lasciate passare dal leader Lewis Hamilton, senza lasciare traffico tra lui e Max Verstappen, ma lasciando comunque vetture tra l'olandese e Carlos Sainz in terza posizione, proteggendolo da un attacco del pilota della Ferrari.

Una scelta volta a consentire il tempo per una ripartenza e dare al pilota della Red Bull la possibilità di passare Hamilton e conquistare il Campionato del Mondo.

Il conteggio errato delle vetture doppiate è stato attribuito ad un errore umano di un funzionario della FIA che lavorava al fianco dell'allora direttore di gara Michael Masi.

Per evitare che ciò si ripeta, il software di cronometraggio della F1 è stato modificato per segnalare automaticamente le vetture che sono state doppiate e che quindi possono passare prima della ripartenza.

Quando la Safety Car è entrata in pista in Brasile, le tre vetture doppiate erano l'AlphaTauri di Tsunoda e le due Williams di Alex Albon e Nicholas Latifi. Tsunoda si trovava proprio dietro al leader George Russell, quando l'AlphaTauri ha colto l'occasione per far rientrare il pilota giapponese ai box per montare un set di gomme nuove.

Così facendo, ha effettivamente superato Russell nella pitlane, quindi si è tecnicamente sdoppiato per un breve periodo, prima di rientrare in pista al sesto posto del trenino, dietro a Russell, al doppiato Albon, a Lewis Hamilton, a Sergio Perez e a Carlos Sainz. Latifi, il terzo doppiato, era subito dietro di lui.

Passando Russell nella corsia dei box, Tsunoda ha creato una situazione che non era stata prevista e, secondo il sistema automatico, non era più autorizzato a sdoppiarsi.

Quando sugli schermi del cronometraggio è apparso il messaggio "Le vetture doppiate possono ora sorpassare", il messaggio riportava solo i numeri di Albon e Latifi. L'ingegnere di Tsunoda ha esitato quando ha visto il messaggio, dicendo: "Puoi sdoppiarti... Aspetta, aspetta".

Nella confusione Tsunoda si è inizialmente sdoppiato da Sainz, ma poi si è fermato dietro Perez, mentre allo stesso tempo Latifi - con il quale stava lottando per la posizione - lo ha passato e ha proseguito oltre le vetture in testa.

Quando ha chiesto di passare Tsunoda si è sentito dire: "Negativo, nessun sorpasso", al che ha risposto: "Ma che cazzo, che stiamo facendo?". Poi ha ricevuto il messaggio: "Mantieni la posizione Yuki, non sorpassare".

Ha quindi lasciato passare Sainz, ripristinando il suo posto originale nel trenino. La ripartenza è quindi avvenuta con Tsunoda doppiato che ancora separava Sainz dai suoi inseguitori, guidati da Valtteri Bottas.

Tsunoda avrebbe quindi potuto disturbare la gara del pilota dell'Alfa e degli altri. Tuttavia, al momento della ripartenza, il suo ingegnere gli ha detto di lasciar passare le auto più veloci, e il giapponese si è quasi fermato sul rettilineo dei box lasciando passare l'intero gruppo.

Yuki Tsunoda, AlfaTauri Photo by: Red Bull Content Pool

A seguito di quanto accaduto, Tsunoda è rimasto bloccato in 17° ed ultima posizione, come unico doppiato, perdendo terreno nei confronti di Albon e Latifi. Avrebbe potuto batterli entrambi con le gomme fresche ed avrebbe potuto anche recuperare altre posizioni se si fosse trovato nella posizione che gli spettava al momento della ripartenza.

Quando gli è stato domandato da Motorsport.com cosa fosse accaduto, Tsunoda ha spiegato: "Mi hanno detto che dovevo rimanere nel trenino. Non so perché. Probabilmente la FIA pensava che stessi lottando per la P5 o qualcosa del genere!". Il team principal Franz Tost, chiaramente frustrato, non ha voluto commentare l'accaduto.

Il sistema automatizzato non avrebbe mai dovuto penalizzare un pilota in questo modo, né lasciare una vettura doppiata bloccata in mezzo al gruppo in tali circostanze. Tuttavia, la FIA ha insistito sul fatto che non sono stati commessi errori.

In un comunicato, l'organo di governo ha spiegato nel dettaglio cosa è successo: "Tutti i sistemi hanno funzionato correttamente e secondo i regolamenti. La situazione insolita si è verificata a causa delle idiosincrasie del circuito e dello scenario specifico, che erano i seguenti".

"La vettura 22 è stata la prima ad attraversare la SC1 dietro al leader dopo l'intervento della Safety Car. Nel giro successivo è stata quindi la prima vettura a superare la SC1 dietro al leader per la seconda volta, il che normalmente farebbe scattare i sistemi per indicare che ha diritto a sdoppiarsi".

"Tuttavia, in quel momento è entrata nella corsia dei box ed è riuscita ad andare più veloce delle vetture dietro alla Safety Car. Così facendo, si è sdoppiata quando ha attraversato la linea di controllo nella corsia dei box".

"Quando è rientrata in pista, i sistemi hanno indicato correttamente che era di nuovo in ritardo di un giro, ma poiché si era già sdoppiata una volta, non era autorizzata a farlo di nuovo quando il periodo di Safety Car stava per terminare".

"La Direzione Gara ha verificato la correttezza della situazione con il cronometraggio della F1 e ha confermato che solo la vettura 6 e la vettura 23 potevano sdoppiarsi".

La FIA ha fatto notare che la situazione sarà riesaminata e quindi potenzialmente affrontata in futuro: "Anche se si tratta di uno scenario molto insolito, non ci sono stati errori di sistema o di procedura - è uno di quegli scenari imprevedibili che possono accadere, e non ci sono cambiamenti immediati che devono essere implementati".

"Naturalmente la questione sarà discussa nei futuri Comitati consultivi sportivi nell'ambito delle normali procedure di revisione".