F1: una posizione di penalità per Perez al Mugello

Sergio Pérez ha ricevuto una posizione di penalità sulla griglia di partenza del GP di Toscana Ferrari 1000 dopo la collisione con Kimi Raikkonen durante le Libere 2 andate in scena al Mugello oggi pomeriggio.

Il pilota della Racing Point ha colpito infatti la Alfa Romeo del finlandese spedendola nella ghiaia alla 'San Donato', con "Iceman" che è comunque riuscito a fare ritorno ai box, seppur i commissari abbiano dovuto esporre la bandiera rossa per ripulire la carreggiata dai detriti.

Pérez si è giustificato dicendo che non poteva prendere una traiettoria diversa all'uscita dei box, ma i giudici non hanno però potuto evitare di penalizzarlo visto l'evidente danno creato, per cui hanno optato per l'arretramento di una posizione.

In tutto ciò, si è tenuto conto del fatto che il messicano era stato anche avvisato dell'arrivo di Raikkonen, intento ad effettuare il suo giro lanciato.

"L'uscita dei box è lunga e stretta, è la prima volta che veniamo qui e forse i commissari dovrebbero cambiarla perché effettivamente troppo lunga - ha detto Pérez - Quando sei all'uscita non hai molta visibilità, per cui potrebbe verificarsi un incidente".