F1 | Un minuto di silenzio per la Regina prima di FP1 La scomparsa di Elisabetta II ha suscitato molto cordoglio nel mondo della Formula 1: le squadre stanno pensando come tributare un segno sulle monoposto, ma intanto i rappresentanti dei team e i piloti si riuniranno in pit lane per un minuto di silenzio prima che si accendano i motori della prima sessione di prove libere in programma alla 14:00.