F1 | Ufficializzate le 6 Sprint Race 2023. Ecco dove si terranno

F1 | Consiglio Mondiale FIA: solo 23 GP in calendario

Il Consiglio Mondiale FIA si è riunito al Savoia Regency Hotel di Bologna: il presidente Ben Sulayem ha ringraziato Binotto che ha partecipato per l'ultima volta come delegato in rappresentanza della Ferrari e l'assemblea ha deciso di non sostituire il GP della Cina che è stato cancellato. Approvati provvedimenti minori che non impattano sulle monoposto 2023 che sono in costruzione.