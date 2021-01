F1: ufficiale il ritorno ad Imola, l'Australia slitta a novembre

La pandemia del Coronavirus continua a regalare scossoni al calendario della Formula 1 e questa mattina, come ampiamente preventivabile, sono state annunciate alcune modifiche. La più gradita per noi italiani è la conferma di Imola.

Lo scorso anno il Circus è tornato sul Circuito del Santerno dopo 14 anni di assenza e lo farà anche nel 2021. Inizialmente l'Enzo e Dino Ferrari non era stato inserito nel calendario, ma ora il Gran Premio d'Emilia Romagna figura nello slot del 18 aprile, nel quale andrà a prendere il posto liberato dal Gran Premio della Cina.

A causa delle restrizioni di viaggio, infatti, la gara di Shanghai non potrà essere disputata nella data prevista e, come vi avevamo anticipato diversi giorni fa, sarà proprio Imola a prenderne il posto in calendario. Per quanto riguarda la Cina, la Formula 1 ed i promoter stanno valutando se ci sia una soluzione per recuperare la gara nella parte conclusiva del calendario.

Cosa che accadrà con certezza per il Gran Premio d'Australia. Anche in questo caso la cosa si vociferava ormai da un po' di tempo ed ora c'è l'ufficialità: la gara di Melbourne non aprà più la stagione 2021, che quindi inizierà una settimana più tardi in Bahrain (28 marzo), ma è stata fatta slittare al 21 novembre, come terz'ultimo appuntamento di un calendario che prevede sempre 23 GP. Lo slittamento di Melbourne ha poi imposto anche delle variazioni alle date dei Gran Premi del Brasile, d'Arabia Saudita e di Abu Dhabi, che ora dovrebbe chiudere la stagione il 12 dicembre.

L'altra novità è l'inserimento di una data ancora da confermare nel weekend del 2 maggio, che dovrà andare a colmare il vuoto lasciato dal Gran Premio del Vietnam. Per il momento nel comunicato diffuso stamattina non viene indicata una location, anche se ormai appare praticamente certo che si tratterà di Portimao.

"E' stato un inizio d'anno impegnativo per la Formula 1 e siamo lieti di confermare che il numero di gare previsto per la stagione rimane invariato", ha commentato Stefano Domenicali, CEO della Formula 1. "La pandemia globale non ha ancora permesso di tornare alla vita normale, ma nel 2020 abbiamo dimostrato che possiamo correre in sicurezza".

"E'una grande notizia che siamo già stati in grado di concordare una data riprogrammata per il Gran Premio d'Australia e stiamo continuando a lavorare con i nostri colleghi cinesi per trovare una soluzione per correre lì nel 2021 se dovesse cambiare qualcosa".

"Siamo molto entusiasti di annunciare che Imola tornerà per la stagione 2021 e sappiamo che i nostri tifosi non vedono l'ora che arrivi il prossimo anno, con il ritorno della Formula 1 dopo la pausa invernale e l'inizio di una nuova stagione in Bahrain. Ovviamente, la situazione del virus rimane fluida, ma abbiamo l'esperienza della scorsa stagione e tutti i nostri partner e promoter si adatteranno di consenguenza ed in modo sicuro nel 2021", ha concluso.

Formula 1 2021 - Il calendario aggiornato

28 marzo - GP del Bahrain

18 aprile - GP d'Emilia Romagna

2 maggio - TBC

9 maggio - GP di Spagna

23 maggio - GP di Monaco

6 giugno - GP d'Azerbaijan

13 giugno - GP del Canada

27 giugno - GP di Francia

4 luglio - GP d'Austria

18 luglio - GP di Gran Bretagna

1 agosto - GP d'Ungheria

29 agosto - GP del Belgio

5 settembre - GP d'Olanda

12 settembre - GP d'Italia

26 settembre - GP di Russia

3 ottobre - GP di Singapore

10 ottobre - GP del Giappone

24 ottobre - GP degli Stati Uniti

31 ottobre - GP del Messico

7 novembre - GP di San Paolo

21 novembre - GP d'Australia

5 dicembre - GP d'Arabia Saudita

12 dicembre - GP d'Abu Dhabi