F1 | Ufficiale: Drugovich pilota di riserva Aston Martin

Dopo aver festaggiato la conquista del titolo di campione della Formula 2, arrivato con 3 gare di anticipo al termine della Sprint Race di Monza, Felipe Drugovich ha subito svelato quelli che saranno i suoi piani futuri.

Il pilota brasiliano è stato annunciato quest’oggi come pilota di riserva dalla Aston Martin. L’indiscrezione circolata questa mattina è stata confermata poco fa dal team britannico e Drugovich è diventato così il primo esponente del Driver Development Programme del marchio inglese.

Il team cercherà di farlo girare al volante della AMR22 di Lance Stroll in occasione della prima sessione di prove libere di Yas Marina, sede anche dell’ultimo round della Formula 2, per poi fargli prendere parte ai test riservati ai giovani piloti che si terranno sullo stesso tracciato a novembre subito dopo la conclusione del campionato di Formula 1.

Non avendo possibilità di ottenere un posto da titolare, vista la conferma di Stroll e l’arrivo in squadra di Fernando Alonso al posto di Sebastian Vettel, Drugovich affronterà il 2023 disputando un intenso programma di test al volante della monoposto della stagione 2021 replicando così quanto fatto dalla Alpine con Oscar Piastri quest’anno (prima che si arrivasse al divorzio tra l’australiano ed il team francese).

“Diventare membro del Driver Development Programme di Aston Martin è un'opportunità fantastica per me, che va ad aggiungersi a quella che è stata una stagione 2022 estremamente piacevole e di successo” ha dichiarato Drugovich.

“La vittoria in del titolo in Formula 2 è stata a lungo considerata come il miglior trampolino di lancio per una carriera in Formula 1 e vedo il mio ruolo in Aston Martin come un modo per darmi tutti gli strumenti per fare il passo successivo”.

“Per me il 2023 rappresenterà una curva di apprendimento: lavorerò con il team di F1, ma il mio obiettivo principale è imparare e crescere come pilota. Spero che questo mi dia l'opportunità di correre in Formula 1 in futuro".

Felipe Drugovich Photo by: Dutch Photo Agency

Il team principal dell’Aston Martin, Mike Krack, ha dato il benvenuto al nuovo acquisto della squadra.

"Felipe ha dimostrato un talento, una determinazione e una costanza incredibili per vincere il campionato di Formula 2 quest'anno”.

“Ricordo in particolare le sue fantastiche vittorie nella Sprint e nella Feature di Barcellona a maggio, che sono state davvero impressionanti. Siamo lieti che si unisca a noi come membro del nostro Driver Development Programme e non vediamo l'ora di accoglierlo nella nostra squadra ad Abu Dhabi il prossimo novembre".

Anche il proprietario del team, Lawrence Stroll, ha voluto sottolineare la propria soddisfazione per l’ingresso nel team del pilota brasiliano.

“Sono molto orgoglioso di aver inaugurato il Driver Development Programme di Aston Martin. Credo molto nella valorizzazione dei giovani talenti e questo è un modo fantastico per aiutare a sviluppare la prossima generazione di piloti”.

“Abbiamo osservato e ammirato il percorso compiuto da Felipe verso il successo in Formula 2 quest'anno, e ci proponiamo di fornirgli tutte le competenze e l'esperienza necessarie per poter fare il passo successivo nella sua carriera. Nel tempo sarebbe la conferma definitiva se diventasse un pilota di Formula 1 unendosi al grande pantheon di piloti brasiliani come Emerson Fittipaldi e Ayrton Senna".