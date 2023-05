F1 | Ufficiale: annullato il GP dell'Emilia Romagna

Il Gran Premio dell’Emilia Romagna è stato annullato. La decisione ufficiale è stata comunicata dalla Formula 1, che per prima cosa ha espresso solidarietà alle persone colpite dall’emergenza che da giorni sta affliggendo la regione. “A seguito di discussioni tra Formula 1, il Presidente della FIA e le autorità (i Ministri competenti, il Presidente dell'Automobile Club d'Italia, il Presidente dell'Emilia Romagna, il Sindaco di Imola e il Promotore) è stato deciso di non procedere con lo svolgimento del Gran Premio”.

“La decisione è stata presa - prosegue il comunicato - perché non è possibile garantire la sicurezza necessaria per il regolare svolgimento dell'evento, per i nostri tifosi, per le squadre e per il personale in servizio nell’evento. Non sarebbe giusto esercitare ulteriori pressioni sulle autorità locali chiedendo ulteriori servizi in un momento già molto difficile momento”.

“È una grande tragedia quella che ha colpito e sta colpendo Imola e l’Emilia-Romagna – ha aggiunto Stefano Domenicali - la città e la regione nella quale sono cresciuto, e non posso che inviare i miei pensieri e le mie preghiere alle vittime delle inondazioni e alle famiglie colpite. Voglio esprimere la mia gratitudine per gli incredibili servizi di emergenza che stanno lavorando instancabilmente per soccorrere coloro che ne hanno bisogno, l'Italia intera ne va orgogliosa. La decisione che è stata presa è quella giusta, credo per tutti, sia per le comunità locali che la Formula 1. Oggi la priorità è garantire la maggior sicurezza possibile e non creare oneri aggiuntivi a chi è già impegnato ad affrontare una situazione molto difficile”.