F1 | Tsunoda: "Tante novità per curare l'instabilità al retrotreno"

Il 2023 dell’AlphaTauri rappresenta una sorta di anno di passaggio tra passato, presente e futuro. Infatti, come già annunciato negli ultimi mesi, a partire dalla prossima stagione il team cambierà nome, rafforzando anche il rapporto tecnico con la Red Bull.

Tuttavia, la squadra italiana vuole concludere il campionato corrente in crescendo e preparare il terreno per quello che sarà il 2024 anche a livello tecnico. Già a partire da questo fine settimana, il team di Faenza porterà sostanziose novità a livello aerodinamico, a cui si aggiungeranno anche degli aggiornamenti di minor entità sul piano meccanico.

Alla vigilia dell’appuntamento di Singapore, Yuki Tsunoda, il pilota con maggior esperienza con questa vettura avendo disputato l’intera stagione a bordo della AT04, lo ha descritto come il pacchetto più significativo del mondiale. La speranza è che possa aiutare a migliorare la posizione in classifica, già a partire da un tracciato dove l’anno passato il pilota giapponese dimostrò di essere piuttosto competitivo.

Yuki Tsunoda, AlphaTauri Photo by: Red Bull Content Pool

"Abbiamo molti aggiornamenti per questo Gran Premio. Direi che speriamo che sia uno dei pacchetti più grandi, perché stiamo apportando molti aggiornamenti anche dal punto di vista aerodinamico, che è la parte principale su cui stiamo lavorando duramente per aumentare le prestazioni, ma ci sono anche un paio di pezzi sulla parte meccanica. Tuttavia, gli sforzi sono soprattutto dal punto di vista aerodinamico. Questo è ciò che speriamo di cambiare, questo materiale aerodinamico speriamo possa modificare la nostra classifica”.

Non è la prima volta che AlphaTauri si presenta con un pacchetto significativo nel corso di questa stagione, ma non sempre hanno dato gli effetti sperati, come avvenuto a Silverstone, dove il giapponese non aveva avvertito grossi passi in avanti. Tuttavia, con gli aggiornamenti previsti per Singapore, Tsunoda nutre maggior fiducia e dice di aver già avvertito i progressi durante le prove effettuate al simulatore, in particolare in termini di stabilità al posteriore, aspetto che aveva penalizzato in maniera importate Nyck De Vries durante la sua avventura in AlphaTauri.

"Già nel simulatore ho sentito più differenze rispetto a Silverstone”, ha spiegato il portacolori della squadra di Faenza.

“A Silverstone, nel simulatore, non avevo avvertito una differenza enorme, un po' di guardano in termini di tempo sul tempo sul giro dovuto solo al carico. Questa volta, invece, ho avvertito un po' di cambiamento nelle caratteristiche [della macchina]. La direzione è ancora simile a quella che abbiamo ora, ma in più c'è un po' più di supporto dal posteriore in ingresso, dove eravamo carenti”.

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04 Photo by: Erik Junius

“Ovviamente al simulatore è difficile percepire la differenza e in pista ci sono molte più cose da fare, quindi dobbiamo verificare, ma per ora siamo in una buona direzione e il guadagno di tempo sul giro è stato molto superiore a quello ottenuto nel simulatore a Silverstone. Quindi mi sento abbastanza ottimista".

Il tema dell’instabilità al posteriore è un aspetto avvertito non solo da Tsunoda e De Vries, ma anche da Daniel Ricciardo e Liam Lawson che, al di là del lavoro al simulatore, hanno avuto modo di alternarsi al volante della AT04 dal GP di Ungheria in poi. Migliorare su questo tema garantirà anche maggior fiducia ai piloti.

“Penso che sappiamo che ci manca il supporto dal posteriore, [questo è] soprattutto il feedback di Daniel e Liam, quindi penso che la direzione che stiamo prendendo per gli aggiornamenti sia sicuramente quella giusta e speriamo che questo ci faccia guadagnare anche a noi piloti in termini di fiducia”, ha aggiunto Tsunoda.