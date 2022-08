F1 | Tsunoda si dà un 7 per la prima parte del 2022

Riflettendo sui suoi progressi nel 2022 in un'intervista rilasciata prima del Gran Premio di Francia, prima della pausa estiva della F1, Tsunoda si è dato un voto più alto rispetto al cinque o al sei che si era attribuito nello stesso periodo della sua stagione da esordiente, legando questo miglioramento alla fiducia che deriva dall'esperienza.

"Penso di essere stato in grado di sfruttare l'esperienza dell'anno scorso", ha detto. "Penso che sapere cosa devo fare, come devo affrontare ogni weekend di gara, sia sicuramente un vantaggio rispetto all'anno scorso".

"Allo stesso tempo, l'anno scorso ho vissuto praticamente di tutto, le cose peggiori, ma sono stato in grado di rimontare in sella. Quindi sì. Nella maggior parte delle situazioni sono riuscito a mantenere la calma, non come l'anno scorso. Questa è la differenza principale".

"Ogni weekend di gara so cosa devo fare. Questo è l'obiettivo principale, la cosa più importante. L'anno scorso non sapevo bene cosa fare, pensavo solo di dover fare una buona prestazione. Ma come? Fare buone prestazioni nelle FP1, in ogni singola sessione, è un tipo di lavoro diverso. Sono cose a cui non pensavo".

Il direttore tecnico dell'AlphaTauri, Jody Egginton, ha concordato con la valutazione di Tsunoda, sottolineando la differenza che si è creata in un anno in termini di lavoro con lo staff tecnico.

"Sta maturando e ha un buon rapporto con i suoi ingegneri", ha detto Egginton. "Mi siedo a parlare con lui e si sta facendo un'opinione su ciò che vuole sulla macchina. Il che è positivo, perché significa che sta iniziando a capire e che ha un'opinione in merito".

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03 Photo by: Red Bull Content Pool

In termini di punti conquistati, Tsunoda è lontano dai 18 che aveva a questo punto della scorsa stagione. Questa volta ne ha solo 11, ma è filosofico al riguardo, visti i vari problemi di affidabilità accusati.

Il suo compagno di squadra, l'esperto Pierre Gasly, ha subito un calo molto più repentino per esempio: il francese ha messo in cascina 16 punti, mentre l'anno scorso era addirittura a quota 50 prima della pausa estiva.

"Sono abbastanza soddisfatto di quello che ho fatto in relazione alle prestazioni della vettura", ha detto Tsunoda.

"Ho avuto molti problemi di affidabilità, li abbiamo avuti come squadra direi. In Arabia Saudita, ad esempio, non ho guidato nella FP3, in qualifica e in gara. In Bahrain ho perso la FP3. Anche Pierre ha perso la FP3 a Barcellona. Inoltre, in Azerbaijan ero in P7 o P6".

Quest'ultima sembrava destinata ad essere la sua prestazione migliore della stagione. Dopo essersi qualificato ottavo, stava viaggiando in sesta posizione quando è stato costretto a rientrare ai box a causa di un danno al DRS.

"Sono successe molte cose, ma nel complesso sono ancora contento di quello che ho fatto", ha detto Tsunoda.

"Penso che tra me e Pierre non ci sia molta differenza in termini di punti. Considerando quello che ho perso in Arabia e in Azerbaijan, dovrei essere allineato. Sì, sono contento".