F1 | Tsunoda cambia specifiche di ali: partirà dalla pit lane

La Sprint Race di Yuki Tsunoda, quella svolta ieri a San Paolo del Brasile, non era andata nel migliore dei modi. Il 15esimo posto finale lo avrebbe costretto a prendere il via del gran premio brasiliano dall'ottava fila, ma così non sarà.

I commissari di gara dell'evento paulista hanno deciso di penalizzare Tsunoda e di farlo partire dalla pit lane dopo alcune sostituzioni fatte da AlphaTauri sulla AT03 numero 22.

La squadra faentina, dopo la Sprint Race di ieri, ha cambiato il fondo, l'ala anteriore e il muso, ma anche l'ala posteriore della vettura di Tsunoda.

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Ciò che però porterà il giapponese a prendere il via del Gran Premio di San Paolo del Brasile dalla pit lane è l'aver montato componenti dalle specifiche differenti rispetto ad alcune parti tolte.

Per la precisione, a portare in penalità Tsunoda sono state le due ali e il muso montate in vista della gara. Il team, inoltre, ha anche fatto cambi di assetto alle sospensioni. Perciò partirà dalla pit lane come stabilità dall'articolo 40.9b del Codice Sportivo FIA di Formula 1.

La retrocessione di Tsunoda dalla 15esima casella alla pit lane porterà i piloti dietro di lui a recuperare una posizione in griglia. Stiamo parlando di Lance Stroll (Aston Martin), Esteban Ocon e Fernando Alonso (Alpine), Nicholas Latifi e Alexander Albon (Williams).