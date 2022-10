F1 | Trombato Freitas dopo Suzuka, per la FIA resta solo Wittich

La FIA ha reso noti i risultati dell’indagine avviata dopo il Gran Premio del Giappone in merito alla presenza dei mezzi di soccorso in pista nel corso del secondo giro di gara con alcune monoposto ancora in fase di allineamento dietro la safety car. Una lunga analisi ha verificato quanto accaduto a Suzuka, stabilendo l’implementazione di una serie di raccomandazioni procedurali a partire da questo fine settimana ad Austin.

La FIA ha ricevuto una lettera da parte della Grand Prix Drivers Association, e lo stesso presidente Mohammed Ben Sulayem ha avuto dei colloqui con un certo numero di piloti tra cui George Russell, Direttore della GPDA, e Pierre Gasly, che hanno espresso le loro preoccupazioni per quanto avvenuto durante la gara di Suzuka.

Il ROC (il Centro Operativo Remoto della FIA a Ginevra) ha ricreato una cronologia completa degli incidenti con l’ausilio di video e acquisizione dati delle monoposto presenti in pista due settimane fa a Suzuka.

L’analisi ha concluso che tutte le procedure di gara messe in atto dalla FIA sono state corrette. Dopo l'incidente che ha coinvolto la Ferrari di Carlos Sainz alla curva 12, la pista è stata neutralizzata con la Safety Car prima che i commissari e i mezzi di soccorso entrassero in pista. Le particolari condizioni (pioggia e scarsa visibilità) secondo la FIA dovrebbe consigliare l’ingresso in pista di un veicolo di recupero quando tutte le monoposto sono allineate dietro la Safety Car.

La direzione gara ha seguito l’allineamento delle vetture dietro la safety car, ma non l’AlphaTauri di Gasly, che nel frattempo si era fermata ai box per tornare poi subito in pista con un set di gomme ‘wet’. Poiché gli sforzi della direzione gara erano concentrati sul recupero in sicurezza della monoposto di Sainz, l'AlphaTauri di Gasly in Pit Lane non è stata immediatamente rilevata.

L’analisi ha rilevato che il pilota francese è transitato in regime di bandiera rossa nel punto dell’incidente di Sainz a 189 km/h.

Dopo il suo Pit Stop, Gasly è rientrato in pista e ha guidato in linea con il delta-time imposto dal regime di Safety Car nel tentativo di raggiungere il gruppo, transitando nel punto in cui i mezzi di servizio stavano rimuovendo la vettura di Sainz.

Anche se è prassi comune schierare veicoli di recupero una volta che una gara è stata neutralizzata, il comitato di revisione ha discusso se l'ingresso del veicolo di recupero a Suzuka per recuperare la Ferrari sia stato prematuro considerando le condizioni, stabilendo che con il senno di poi, poiché le condizioni meteorologiche erano variabili, sarebbe stato prudente ritardare lo spiegamento dei veicoli di recupero in pista.

È stato anche riconosciuto che, mentre la Safety Car è impegnata a neutralizzare una gara, la FIA ha il controllo sulle vetture direttamente dietro la vettura di servizio, ma non ha un controllo sufficiente sulle vetture che si trovano in altre zone della pista. Sono state inoltre discusse le prestazioni degli attuali pneumatici full wet, e l'analisi delle prestazioni degli pneumatici è in corso tra l'Ufficio Tecnico FIA e la Pirelli.

A seguito dei risultati delle analisi, a partire dalla prossima gara, il Gran Premio degli Stati Uniti, saranno implementate le seguenti misure:

Le squadre tramite il sistema di messaggistica ufficiale saranno informate in tempo reale dell’ingresso in pista di un mezzo di soccorso, e le squadre stesse saranno obbligate ad informare i rispettivi Piloti.

Sarà introdotta una finestra di monitoraggio VSC/SC in tempo reale per visualizzare lo stato di tutte le vetture, in pista, dietro SC e in pit-lane a disposizione della Direzione Gara.

Sarà implementata una nuova funzione in grado di modificare il delta-time imposto ai piloti da seguire nei settori in cui si verifica un incidente. Questa modifica è d’aiuto per i conducenti nel capire dove sono avvenuti incidenti.

Inoltre nelle restanti gare della stagione 2022 la FIA non utilizzerà più il sistema di rotazione nel ruolo di Direttore di Gara. A partire dal Gran Premio degli Stati Uniti e nelle successive gare in Messico, Brasile e Abu Dhabi, Niels Wittich assumerà la carica di Direttore di Gara.