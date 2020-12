F1 Trofeo Lawrence d'Arabia: la vittoria è di Albon!

La Red Bull ha vinto due volte ad Abu Dhabi, con l’atteso Max Verstappen e col tenace Alexander Albon che, con pieno merito, si è aggiudicato il Trofeo per il migliore nei tre Gran Premi Mediorientali, messo in palio da Motorsport.com nel nome di Thomas Edward Lawrence, meglio noto come Lawrence d’Arabia. Con tre risultati utili, incluso il podio di Shakir, l’eternamente in bilico pilota anglo thailandese ha saputo prevalere, con 75,2 punti, su Carlos Sainz e Esteban Ocon secondi sul filo di lana con 58,8 e 58,3 rispettivamente.

Ma come è stato calcolato il punteggio? Semplicemente moltiplicando i punti conquistati da ogni pilota in ciascuna delle tre gare, con un coefficiente proporzionale alla posizione occupata nella classifica del Mondiale 2020 alla gara precedente.

Questo lasciava a Lewis Hamilton, primo nel mondiale piloti, il moltiplicatore 1 - quindi nessun mutamento nei punti presi con risultato massimo teorico di 75 (sono stati 40, in realtà: 25+15) e agli altri un moltiplicatore che aumentava di 0,15 per ogni posizione a scendere nella classifica.

Albon, che si è presentato ad Abu Dhabi con un moltiplicatore di 2,05 per la sua posizione di ottavo in graduatoria aveva come maggior avversario il pilota della Renault, Esteban Ocon che avrebbe potuto approfittare di un moltiplicatore ben più alto - 2,80 - ma che ha conquistato solo il nono posto e due punti che gli sono valsi appena 5,30 punti ponderati.

Col nono posto di Yas Marina Ocon ha dovuto lasciare anche la piazza d’onore andata a Carlos Sainz giunto sesto.

E i piloti Ferrari? Purtroppo c’è stata la conferma di una stagione sinistra: 1,6 punti in due o, meglio, zero a Vettel e 1,6 a Leclerc. C’è spazio per migliorare…

Bravo Alexander, dopo un anno alterno e sempre sul filo, Motorsport.com ti assegna una meritata vittoria. Vittoria che si aggiunge a quella del nostro Trofeo sui tre Gran Premi italiani che andò a Daniel Ricciardo. Non è bastata a restare nel team Red Bull nel 2021, ma che ti valga di consolazione in attesa di un rientro in F1 nel 2022…

Antonio Ghini

Trofeo Lawrence d'Arabia

1. Alexander Albon 75,2

2. Carlos Sainz 58,8

3. Esteban Ocon 58,3

4. LandoNorris 48,5

5. Max Verstappen 48,4

6. Daniel Ricciardo 44,6

7. Lewis Hamilton 40,0

7. Sergio Perez 40,0

9. Lance Stroll 39,85

10. Pierre Gasly 28,8

