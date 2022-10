F1 | Trattori in pista: Gasly soddisfatto dal rapporto FIA

Il pilota dell’AlphaTauri è stato uno dei più duri nel criticare l’intervento dei commissari di percorso a Suzuka entrati in pista con un trattore per rimuovere la Ferrari di Carlos Sainz jr. quando le monoposto erano ancora sul tracciato dietro la safety car.

Dopo la gara Pierre Gasly ha definito l'uso del trattore irrispettoso nei confronti della memoria del suo amico Jules Bianchi, morto in seguito alle ferite riportate dopo una collisione con una gru nel GP del Giappone del 2014.

Come altri piloti, Gasly ha successivamente parlato dell'accaduto con il presidente della FIA Mohammed Ben Sulayem e nella giornata del venerdì è stato pubblicato un report da parte della Federazione.

Il rapporto della FIA contiene una serie di raccomandazioni che invitano essenzialmente a prestare maggiore cautela nell'uso dei veicoli di recupero in futuro assicurando, ad esempio, che i team e i piloti siano avvisati del loro utilizzo da parte della direzione gara.

Il rapporto ha preso in esame anche l'infrazione commessa da Gasly – con il francese che ha superato il limite di velocità imposto in regime di bandiera rossa - rilevando come il pilota dell’AlphaTauri abbia "guidato in modo spericolato non rispettando le bandiere, ignorando così le regole di sicurezza fondamentali".

Il futuro compagno di squadra di Esteban Ocon in Alpine ha però preferito concentrare le sue attenzioni sulla prima parte del report dicendosi soddisfatto da quanto fatto dalla FIA.

"Mi ha interessato soprattutto quello che verrà messo in atto per il futuro. È di questo che ho discusso con Mohammed dopo la gara di Suzuka”.

"Ormai quello che è successo è successo, ma la cosa più importante è andare avanti e assicurarsi che tutti siano al sicuro, sia in F1 che nelle categorie minori ed è su questo che stanno lavorando. Penso che le misure messe in atto siano rappresentino dei buoni passi avanti.”

“So che ne discuteremo al briefing dei piloti, e qualsiasi cosa si possa fare in più sarà ben accetta, ma sono contento di vedere che hanno lavorato su questo problema molto rapidamente e che hanno trovato delle soluzioni alla svelta".

Carlos Sainz, Ferrari F1-75 Photo by: Motorsport.com / Japan

Durante l’interruzione con bandiera rossa dopo Gasly si è recato dal direttore di gara Eduardo Freitas per chiedere informazioni sul perché ci fosse un trattore in pista e si è infuriato quando il funzionario portoghese gli ha detto che era "normale".

Gasly ha confermato di aver parlato di nuovo con Freitas, ma ha minimizzato qualsiasi disaccordo personale.

"Non importa chi abbia ragione o torto, noi stiamo rischiando la nostra vita e vogliamo essere il più sicuri possibile. Ci saranno sempre dei rischi nel guidare queste auto in queste condizioni e a queste velocità, ma finché sarà possibile dovremo ridurre al minimo i rischi".

"Le piste sono omologate senza gru e trattori in pista. Sono sicure in queste condizioni. Nel momento in cui si inseriscono elementi esterni, la storia cambia”.

"Credo che abbiano capito, ed è stato chiaro da entrambe le parti. Sono soddisfatto delle soluzioni che stanno adottando".

Gasly ha sottolineato quanto fosse sconvolto nel momento in cui è transitato con la sua monoposto ed ha visto un trattore sull’afalto: "È chiaramente qualcosa che non sarebbe mai dovuto accadere, ma purtroppo è successo. Fortunatamente non ci sono state conseguenze, ma sono rimasto scioccato da quanto è successo e per le persone che ricordavano la perdita di Jules”.

Gasly, infine, non ha voluto contestare le critiche sull'eccesso di velocità contenute nel rapporto.

"Non voglio fare alcuna polemica su questo aspetto. Come ho detto, ho seguito il mio delta e sono stato penalizzato per eccesso di velocità rilevata nella zona dopo l'incidente di Sainz. Non voglio fare alcuna polemica su questo. E non è nemmeno quello che conta in questo rapporto”.