F1 | Trattore in pista: reazioni e polemiche

Il Gran Premio del Giappone è stato fermato con la bandiera rossa dopo appena due giri, a causa della pioggia che ha reso impraticabili le condizioni della pista, ma nel frattempo si sta dibattendo molto su come è stata gestita la situazione dalla Direzione Gara.

Nel corso del primo giro, Carlos Sainz ha perso il controllo della sua Ferrari all'uscita del tornantino ed è finito contro le barriere. Un incidente che, sommato alla scarsa visibilità, ha convinto la Direzione Gara ha mandare in pista la Safety Car.

A far discutere però è il fatto che quando le monoposto sono ripassate da quel punto, seppur incolonnate dietro alla macchina staffetta, hanno trovato ben due trattori in pista: uno impegnato a rimuovere la F1-75 dello spagnolo e l'altro al lavoro sulla Williams di Alexander Albon, che si era fermato poco più tardi per un problema tecnico.

Il problema più grosso si è presentato quando in quel punto è transitato Pierre Gasly, perché il pilota dell'AlphaTauri era rientrato ai box per sostituire il muro, avendo urtato un cartellone pubblicitario che era finito in pista dopo l'impatto con le barriere di Sainz.

Il francese, dunque, stava cercando di riaccodarsi al gruppo ed è transitato più velocemente degli altri in quel punto. La sua reazione via radio è stata davvero molto dura, come si può vedere nel video che sta circolando sui social.

Poco più tardi, però, la FIA ha chiarito che in realtà a creare la situazione di pericolo sarebbe stato proprio Gasly, perché in quel momento era già stata esposta la bandiera rossa.

"Per quanto riguarda l'incidente al terzo giro, la Safety Car era stata attivata e la gara neutralizzata. La vettura numero 10, che aveva riportato danni ed era rientrata ai box dietro alla Safety Car, stava viaggiando ad alta velocità per recuperare il gruppo".

"Poiché le condizioni stavano peggiorando, la Bandiera Rossa è stata esposta prima che la vettura numero 10 superasse il luogo dell'incidente, dove era rimasta danneggiata nel giro precedente".

Oltre alla reazione di Gasly, sono arrivate diverse reazioni di condanna a quanto visto stamani. Il direttore della GPDA, Alex Wurz, per esempio, ha commentato: "Penso che dobbiamo discutere di un trattore in pista. Possiamo essere brevi: questo non deve accadere ragazzi".

E' un'altra però quella che sembra destinata a suscitare maggior clamore, ed è quella di Philippe Bianchi, il papà di Jules, che in un post su Instagram ha sottolineato quanto fosse incredibile che proprio a Suzuka stesse accadendo una cosa del genere, visto che suo figlio ha perso la vita proprio finendo sotto ad una gru che stava intervenendo a bordo pista in Giappone.

"Nessun rispetto per la vita del pilota. Nessun rispetto per la memore di Jules Bianchi", ha scritto. Un post che non ha bisogno di troppe spiegazioni.