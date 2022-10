F1 | Trattore in pista a Suzuka: le reazioni furiose dei piloti

Suzuka, ci risiamo. 8 anni dopo l'incidente in cui Jules Bianchi riportò ferite rivelatesi mortali meno di un anno dopo, la Formula 1 è tornata a fare i conti con un mezzo pesante - sempre un trattore - in pista per spostare la vettura incidentata di Carlos Sainz Jr. mentre erano intente a transitare alcune monoposto per poi rientrare in pit lane dopo la neutralizzazione della gara.

Un momento spaventoso, che ha visto come principale protagonista Pierre Gasly. Il pilota dell'AlphaTauri, fatto il tornantino sotto regime di Safety Car, è uscito dallo stesso raggiungendo Curva 12. Nel frattempo la direzione gara ha fatto esporre la bandiera rossa e il francese dell'AlphaTauri è passato accanto al trattore che era già intento a recuperare la Ferrari F1-75 numero 55.

A rendere tutto ancora più pericoloso le avverse condizioni meteo. Copiosa la pioggia caduta in quei minuti, che ha reso l'asfalto molto insidioso anche considerando che tutte le monoposto avevano preso il via della gara con gomme Intermedie, mescola più prestazionale rispetto alla più sicura ma lenta Full Wet.

Al termine del Gran Premio del Giappone diversi piloti hanno voluto commentare l'episodio e, tanti, hanno ricordato come appena 8 anni fa una situazione simile portò alla morte di Jules Bianchi.

"Non credo di dover dire molto di più sulla situazione del trattore...", ha dichiarato Lando Norris. "Sono sicuro che a tutti gli spettatori ha ricordato quello che è successo diversi anni fa e che ha dovuto perdere una vita per farci semplicemente imparare che cose del genere non dovrebbero accadere... e in qualche modo è successo di nuovo".

"Non so chi abbia dato l'ok e abbia permesso al camion di entrare in pista in quel modo, soprattutto in un punto in cui Carlos era appena andato in aquaplaning e aveva perso il controllo, ma come qualcuno abbia pensato che fosse giusto non solo rischiare di entrare in pista, ma anche mettere a rischio noi piloti, letteralmente le nostre vite, è inaccettabile. Non dovrei avere a che fare con questo, nessun altro pilota dovrebbe avere a che fare con questo. Sono certo che la questione verrà risolta, è molto semplice: basta non farlo. Non guidare un camion in pista quando le auto sono in pista. Tutto qui".

Sergio Perez, pilota della Red Bull Racing, è stato forse uno dei piloti che hanno usato parole più dure a tal riguardo: "Oggi il punto più basso dello sport che abbiamo visto da anni. Quello che è successo oggi mi fa arrabbiare tantissimo. Spero solo che in questo sport non si verifichi mai più una situazione del genere, perché cose del genere mettono a rischio tutti i piloti. Abbiamo visto cosa è successo qualche anno fa qui con il nostro amico Jules [Bianchi]. Non mi interessa assolutamente quale fosse il motivo, non dovrebbe mai più accadere, in nessuna categoria".

George Russell si è accodato ai colleghi: "Sì, credo che non ci siano circostanze in cui siamo felici di vedere un trattore in pista. Ovviamente si parla molto di Pierre, ma è irrilevante. C'erano altre 17 auto in pista che hanno superato quel trattore senza vedere nulla di ciò che stava accadendo. Per avere una visuale chiara, bisognava ovviamente allontanarsi dallo spruzzo d'acqua derivante dalle vetture che avevamo davanti, e allontanarsi dallo spruzzo significava entrare nella traiettoria del trattore. Come ho detto, non ci sono circostanze, soprattutto in condizioni di bagnato, intermedie o di asciugatura, in cui un trattore sia accettabile".

Sebastian Vettel ha spiegato molto bene come, in condizioni di Safety Car, la presenza di un mezzo pesante in pista sia un grave problema e un pericolo enorme per i piloti: "Ho avuto paura anche perché stavo girando con una velocità non sufficiente e quindi le cose possono andare male. Nel momento in cui si inserisce la safety car, bisogna occuparsi delle gomme, cercando di riscaldarle in queste condizioni".

"Quindi non si può vedere questo problema. Con la telecamera di bordo si vede molto di più di quello che si vede dall'interno dell'auto. E non è accettabile. Ne abbiamo parlato anche nel briefing per gli autisti: l'auto di servizio non dovrebbe mai essere in strada quando siamo in queste condizioni. Nemmeno quando c'è la safety car".

Carlos Sainz Jr. è stato direttamente coinvolto nell'accaduto in quanto il trattore è entrato in pista proprio per spostare la sua Ferrari, incidentata alla curva 12: "Quello che la gente non capisce è che anche dietro la safety car, a 100 o 150 km/h, non si vede nulla. Quindi, anche se c'è una gru in pista e noi siamo dietro la safety car e andiamo a 100 km/h, un pilota potrebbe fare un piccolo errore, un errore stupido, andare un po' fuori traiettoria, non ricordarsi che c'è un trattore e schiantarsi contro un trattore. Quindi perché rischiare? Credo che questo sia il nostro punto di vista".

Il commento più duro di tutti è arrivato da Pierre Gasly, ovvero dal pilota che è passato più vicino al trattore e che ha maggiormente rischiato un incidente terrificante: “Ovviamente mi sono spaventato. Se avessi perso la macchina nello stesso modo in cui l’ha persa Carlos il giro prima, a qualsiasi velocità, sarei semplicemente morto”.

“Non capisco, davvero. È irrispettoso nei confronti di Jules, nei confronti della sua famiglia e nei confronti di tutti noi piloti. Noi rischiamo la vita in pista. Facciamo il miglior lavoro del mondo, ma abbiamo bisogno di qualcuno che ce lo faccia fare in sicurezza perché è già abbastanza pericoloso”.

“Oggi abbiamo corso un rischio non necessario. Si poteva aspettare anche un minuto per farci rientrare in pit lane per poi mandare le gru in pista. Sono riuscito a passare a due metri da quella gru. Se fossi stato due metri più a sinistra sarei morto a quest’ora”.