Track limit: 125 tempi cancellati. Cosa succederà in gara?

Centoventicinque tempi cancellati in due ore e mezza di attività in pista. Un numero che dice molto sui track limit posti all’uscita di curva 1 e curva 4 del circuito di Algarve e che darà il via ad un confronto nel briefing dei piloti in corso stasera.

Il meccanismo è semplice: due sensori affogati nell’asfalto segnalano ogni passaggio di una monoposto oltre la linea definita come ‘invalicabile’ e scatta la sanzione, ovvero tempo cancellato.

In alcuni casi il sistema di controllo è necessario per mettere un limite alle traiettorie eccessivamente esterne che possono innescare problemi di sicurezza, ma quando si viaggia alla media di cinquanta provvedimenti per ora (come oggi a Portimao) forse è il caso che anche il collegio dei commissari sportivi faccia una riflessione, soprattutto in vista delle qualifiche di domani.

I piloti dopo la sessione FP2 non hanno rilasciato dichiarazioni particolari in merito alla faccenda, preferendo probabilmente affrontare l’argomento nel loro briefing, ma i team-radio di alcuni di loro sono stati molto esplicativi.

Romain Grosjean non ha nascosto i suoi dubbi, così come Pierre Gasly, mentre Max Verstappen ha avuto bisogno di un ripasso da parte del suo ingegnere su cosa è permesso fare e cosa no.

Ma più che i provvedimenti presi nelle due sessioni di prove completate oggi (nelle prove libere l’unica sanzione è la cancellazione del tempo) a preoccupare è soprattutto cosa potrà accadere in qualifica ed in gara.

Nel primo caso la cancellazione del tempo diventa cruciale, mentre in corsa dopo tre avvertimenti si rischia di incappare nella bandiera ‘bianco nera’ come ultimo avvertimento prima della temuta bandiera nera che comporta l’esclusione dalla gara.