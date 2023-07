F1 | Tost: “Ricciardo è un'opzione solo in mancanza di piloti junior”

Il complicato inizio di stagione da parte di Nyck de Vries ha aperto la porta a numerose speculazioni sul futuro del pilota olandese, ventilando anche una possibile sostituzione nel caso i suoi risultati non fossero migliorati nello spazio di pochi appuntamenti.

Tra le possibili opzioni vi erano due nomi su tutti: il pilota junior Liam Lawson, attualmente impegnato nella categoria giapponese Super Formula dove sta ben figurando, e Daniel Ricciardo, riserva sia della Red Bull che della squadra faentina, per cui ha già fatto il sedile per farsi trovare pronto nel caso si rivelasse necessario subentrare per qualche motivo a uno dei due portacolori ufficiali.

Tuttavia, l’AlphaTauri, precedentemente conosciuta come Toro Rosso, si è sempre focalizzata sul far crescere i piloti della propria accademia, dando un’opportunità a coloro che hanno dimostrato buone potenzialità nelle serie propedeutiche. Un percorso che rimarrà inalterato anche in futuro, a meno che non si ritenga che nessuno dei giovani sia pronto per il passaggio in Formula 1, come è avvenuto sostanzialmente quest’anno con la scelta di puntare su de Vries.

Daniel Ricciardo, terzo pilota, Red Bull Racing Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

"La filosofia è abbastanza chiara: sono le prestazioni a decidere. Naturalmente la filosofia del team è quella di formare i giovani piloti”, ha detto Franz Tost il merito alla futura strategia della squadra.

Attualmente, secondo il Team Principal ci sono sì giovani interessanti, ma nessuno di loro sarebbe pronto per effettuare il passaggio alla categoria superiore. Il giapponese Iwasa ha ben figurato in alcuni appuntamenti di Formula 2, raccogliendo anche tre vittorie in questa prima parte di campionato, ma ciò che frena è soprattutto l’incostanza: “I giovani piloti non ci sono attualmente. Stanno arrivando alcuni buoni giovani piloti, [Ayumu] Iwasa sta facendo un buon lavoro, [Isaak] Hadjar sta facendo un buon lavoro, ma è semplicemente un po' troppo presto per loro".

"Li vedo prima o dopo nel nostro team. Ma se ora è troppo presto, allora forse dovremo trovare un'altra soluzione. Ma finora non se ne è parlato. Finora è tutto come [al solito] con la nostra squadra", ha aggiunto Tost equando gli è stato chiesto di un possibile passaggio di Ricciardo alla squadra faentina in qualità di pilota ufficiale.

Liam Lawson ha avuto la possibilità di provare sia la Red Bull che l'AlphaTauri nelle sessioni di libere dedicate ai giovani piloti. Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Oltre a Ricciardo, un altro nome sui taccuini della Red Bull è quello di Liam Lawson, attualmente protagonista in Giappone. Il giovane neozelandese precedentemente aveva preso parte anche al campionato di Formula 2, raccogliendo cinque vittorie in due anni, e a quello del DTM, dove aveva sfiorato il titolo. "Liam ha fatto un buon lavoro quando ha guidato per noi l'anno scorso ad Abu Dhabi”, ha spiegato Tost, rimarcando il fatto che Lawson abbia girato con il team in alcune sessioni di libere della passata stagione.

"Attualmente sta facendo un buon lavoro anche in Giappone, perché lì il campionato è piuttosto duro. E come ho detto prima, è una questione di prestazioni. Dobbiamo scoprire quale pilota è disponibile, maturo, istruito e pronto per una vettura di F1. Questo lo vedremo. Al momento non è stato deciso nulla".

Non è comunque un mistero che il futuro di de Vries sia in bilico, soprattutto nel caso non dovesse mostrare i miglioramenti che si attende il team. "È Nyck che decide, non la squadra. Se migliora le prestazioni, perché dovremmo cambiarlo?".

Nyck de Vries, Scuderia AlphaTauri, nella conferenza stampa dei piloti Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

“In F1 ogni pilota è sotto pressione. Vedremo come si comporterà Nyck qui e come si comporterà Nyck a Silverstone, perché conosce questi circuiti. Non dobbiamo dimenticare che i piloti esordienti al giorno d'oggi sono davvero in una situazione difficile”, ha aggiunto il Team Principal, citando come la prima parte di questo mondiale sia stata piuttosto atipica, generalmente su tracciati cittadini o su piste dove non aveva mai girato.

"Se guardiamo alla prima parte della stagione, la maggior parte delle piste non le conoscono, non hanno mai corso a Melbourne in F2 o F3, non hanno mai corso in Arabia Saudita o a Miami, forse a Baku, ma a Baku c'era la gara sprint, il che significa come qui [in Austria], FP1, qualifiche per la gara, qualifiche per la gara sprint e poi la gara sprint. I fine settimana volano via. Per i piloti esordienti è davvero molto, molto difficile. Per questo ora, almeno, vengono su piste che conoscono: Austria, Silverstone, Spa, Budapest, Monza. E credo che questo aiuti di più, anche ad avere più fiducia in loro stessi".