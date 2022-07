F1 | Tost difende Tsunoda: "Mi piacciono i bambini problematici"

La scorsa settimana, in occasione della conferenza stampa del giovedì del Red Bull Ring, Yuki Tsunoda è finito al centro dell’attenzione per le parole che Helmut Marko aveva pronunciato al termine del GP di Silverstone quando il giapponese si era scontrato con il compagno di squadra Pierre Gasly.

Marko non era stato tenero con Yuki definendolo un bambino problematico e rivelando come il team avesse deciso di affiancare uno psicologo per cercare di placare i momenti di ira di Tsunoda.

Queste dichiarazioni avevano fatto storcere il naso a molti, specie per aver rivelato dettagli che probabilmente sarebbe stato più opportuno non dare in pasto alla stampa, e compreso l’errore Marko ha cercato di correggere il tiro in una recente intervista rilasciata al Red Bullettin.

“Crediamo in Yuki e nel suo enorme potenziale. Quando non è sotto stress è incredibilmente divertente e simpatico. Piace a tutti anche se nessuno è in grado di far perdere le staffe come lui”.

Al termine del GP d’Austria, Franz Tost ha voluto difendere il suo pilota rispondendo indirettamente e per le rime alle critiche di Marko.

“Mi piacciono i bambini problematici perché sono quelli veramente bravi. Sono quelli che possono fare qualcosa. Non mi piacciono i santi”.

“Yuki ha commesso un errore a Silvestone e ci lavorerà su. Sta crescendo, è veloce e lo è stato anche in questo fine settimana. Ci vuole un po' di tempo”.

“Se continuerà come a fatto in questa stagione penso che avrà delle buone probabilità di rimanere in AlphaTauri. Tutto dipenderà da lui. Se otterrà delle buone prestazioni resterà, altrimenti sarà fuori”.

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03, combatte con Pierre Gasly, AlphaTauri AT03 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Tost è poi tornato sull’episodio che ha segnato in negativo il GP di Silverstone per il team di Faenza.

“Ovviamente è stato un incubo per la squadra perché i piloti si trovavano in settima ed ottava posizione e sapevamo che Silverstone era un tracciato complicato per noi. Eravamo in una buona posizione, ma Yuki è stato troppo impaziente. Ha cercato di superare Pierre, ma ha perso il posteriore e si è scontrato con lui”.

“Subito dopo la gara l’ho chiamato nel mio ufficio e gli ho detto che deve essere più disciplinato e paziente. Questa non è stata la prima collisione tra compagni di squadra e non sarà l’ultima, ma queste situazioni devono essere evitate in ogni modo”.

Tsunoda, che in conferenza al giovedì è sembrato piuttosto turbato dall’attenzione rivolta per essere stato affiancato da uno psicologo, ha spiegato di aver già avuto questo aiuto sin dai tempi della Formula 2, ma di essere passato da poco ad un nuovo professionista della salute mentale.

“Avevo già uno psicologo quando correvo in F2 ed ha fatto un ottimo lavoro. Nelle ultime quattro o cinque gare sono stato affiancato da un’altra persona, ma credo servirà del tempo per capire se stia andando bene o meno”.

“Essere affiancato da uno psicologo non ha nulla a che vedere con quanto accaduto a Silverstone. Lì si è trattato di un errore e spero che questo mi aiuterà. È molto facile essere frustrati quando sei in macchina, quindi cercherò di lavorare su questo aspetto”.